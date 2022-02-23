  • BIST 2.036,34
  • Altın 840.352
  • Dolar 13.8012
  • Euro 15.6654
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 8 °C
»

Son tertip 100 TL ve 50 TL banknotlar bugünden itibaren tedavüle veriliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), E9 Emisyon Grubu V. tertip 100 TL ve 50 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle verileceğini duyurdu.
Son tertip 100 TL ve 50 TL banknotlar bugünden itibaren tedavüle veriliyor

TCMB'den yapılan duyuruya göre, E9 Emisyon Grubu V. tertip 100 TL ve 50 TL'lik banknotlarda imzalar TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile 100 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Mustafa Duman’a, 50 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Taha Çakmak’a ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III. ve IV. tertipleriyle tamamen aynı özellikleri taşırken, banknotların tüm tertipleri birlikte tedavül edilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Zeytin ve zeytinyağında 5 yıl içinde 1 milyar dolar ihracat hedefi22 Şubat 2022 Salı 15:16
  • Bakan Dönmez: Türkiye toplam yenilenebilir enerji kurulu gücünde dünyada 12'nci, Avrupa'da 5'inci sırada22 Şubat 2022 Salı 14:29
  • Doğal gaz ithalatı aralıkta yüzde 1,2 azaldı22 Şubat 2022 Salı 14:28
  • Erdoğan'dan elektrik faturası açıklaması! Tarih belli oldu22 Şubat 2022 Salı 13:13
  • Türkiye limanlarında elleçlenen yük miktarı dünya ortalamasının üzerinde arttı22 Şubat 2022 Salı 12:43
  • Çay ihracatı 2022 yılının ilk ayında 1,4 milyon dolar kazandırdı22 Şubat 2022 Salı 12:21
  • İzmit Körfezi geçen yıl 9 bin 554 gemi ağırladı22 Şubat 2022 Salı 12:21
  • İmalatta kapasite kullanımı azaldı22 Şubat 2022 Salı 10:14
  • Küresel piyasalarda, artan jeopolitik tansiyonla negatif bir seyir izleniyor22 Şubat 2022 Salı 09:40
  • Mobilyacılardan yüzde 8 indirim kampanyası21 Şubat 2022 Pazartesi 14:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti