  • BIST 1.999,93
  • Altın 802.21196
  • Dolar 13.5568
  • Euro 15.3257
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 0 °C
»

Son yağışlar Karabük'te çiftçinin yüzünü güldürüyor

Tarımsal üretimde hububatın başı çektiği Karabük'te son bir ayda etkili olan kar ve yağmur, çiftçileri sevindirdi.
Son yağışlar Karabük'te çiftçinin yüzünü güldürüyor

Yurt genelinde son aylarda aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, birçok yerde hayatı ve ulaşımı olumsuz etkilerken çiftçilere umut oldu.

Son yıllarda kuraklığın yaşandığı Karabük'te toprak, yağan yağmur ve karın ardından suya doydu.

Buğday, arpa ve yem bitkileri başta olmak üzere ekili mahsulün gelişimine katkı sağlayan yağışlar, üreticiyi memnun etti.

Çiftçi için adeta can suyu olan kar, 177 bin dekar alanda üretimi hedeflenen başta hububat olmak üzere tarımsal ürünlerde yüksek rekolte beklentisini de artırdı.

"Verimli sezonla karşılaşacağız"
İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, AA muhabirine, son yıllarda Karabük'te yağışların yetersizliği ve yıllara dağılım oranındaki azlığı nedeniyle kurak birkaç yıl geçirildiğini söyledi.

Son günlerde kent genelinde görülen yoğun karın kendilerini ziyadesiyle sevindirdiğini dile getiren Ayvalık, "Bu sene uzun yıllardır görülmeyen kar yağışıyla karşılaştık. Özellikle Safranbolu, Eflani ve Yenice ilçelerimizde 1 metreyi aşan kalınlıkta kar yağışımız oldu." dedi.

Ayvalık, karların hemen erimediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Uzun süre toprakta kalması ve yavaş yavaş erimesi, özellikle topraktaki polar boşlukların su hazneleri tarafından doldurulması ve akan yer altı sularının zenginleştirilmesine sebebiyet vereceğinden geleceğe, özellikle yaz dönemine umutla bakmamızı sağladı. Tabi burada ilkbahar ve yaz döneminde yağışları almamız ayrıca çok önemli. Bu yağışların da olumlu olacağını düşünürsek ki şu an meteoroloji verilerine baktığımızda bu yağışları alacağımız gözüküyor, verimli sezonla karşılaşacağız."

Ayvalık, il genelinde etkili olan yağışların birkaç yıl olumlu etkilerinin olacağına dikkati çekerek, "Yağışların mevsimsel olarak dağılımı önemli. Özellikle hasat döneminde olgunluğu etkileyeceğinden, hastalık ve zararlara sebebiyet vereceğinden o dönemlerde çok yağışlı olmasını arzu etmiyoruz." şeklinde konuştu.

Son yıllarda iklim dengelerinin bozulduğunu hatırlatan Ayvalık, "Yazın birden çok fazla yağmur alabiliyoruz, kışın hiç yağmur alamayabiliyoruz. Onun için yağışların dengeli düşmesini biz çok çok arzuluyoruz. Şu anki verilere baktığımızda olumlu bir yıl olacağını düşünmekteyiz." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avrupa'da gaz fiyatları Ukrayna krizi nedeniyle yüzde 14 arttı14 Şubat 2022 Pazartesi 11:21
  • Portföy yönetim sektörü 2021'de yüzde 80 büyüdü14 Şubat 2022 Pazartesi 10:52
  • Toplanan inek sütü miktarı 2021'de 10 milyon tonu aştı14 Şubat 2022 Pazartesi 10:52
  • Tüzel kişiler ve YUVAM sistemindekilerin dövizden TL'ye dönüşen hesaplarında stopaj sıfırlandı14 Şubat 2022 Pazartesi 10:50
  • İşte KDV indiriminin enflasyona etkisi14 Şubat 2022 Pazartesi 10:26
  • Borsa haftaya düşüşle başladı14 Şubat 2022 Pazartesi 10:12
  • Küresel piyasalar yeni haftaya düşük risk iştahıyla başladı14 Şubat 2022 Pazartesi 09:07
  • Besicilere hibe desteği ve uygun ödeme seçeneğiyle 'gebe düve' alma imkanı13 Şubat 2022 Pazar 14:23
  • Ticaret Bakanı Muş: KDV indiriminin amacına ulaşması için gerekli tedbirleri aldık13 Şubat 2022 Pazar 13:54
  • Hububat, bakliyat ve yağlı tohum ihracatında hedef 11 milyar dolar13 Şubat 2022 Pazar 12:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti