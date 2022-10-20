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Sonbahar sabahı Yenimahalle Şentepe Teleferiğinden Ankara Manzarası
Sonbahar sabahı Yenimahalle Şentepe Teleferiğinden Ankara Manzarası
Sonbahar sabahı sabah saatleri Yenimahalle Şentepe Teleferiği iki durak arası Ankara manzarası hava kapalı hafif yağışlı durumda.
20 Ekim 2022 Perşembe 09:48
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