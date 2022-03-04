Sony ve Honda elektrikli otomobil üretimi için işbirliği yapacak

Japon şirketleri Sony ve Honda, elektrikli otomobiller için işbirliği yapma kararı aldı.

Sony ve Honda tarafından yapılan ortak açıklamada, elektrikli otomobiller geliştirmek ve satmak için bu yıl içinde bir ortak girişim şirketi kuracakları bildirildi.

İlk modelin 2025 yılında piyasaya çıkmasının beklendiğinin aktarıldığı açıklamada, elektrikli otomobillerin üretiminden Honda’nın sorumlu olacağı ve Sony'nin söz konusu otomobillerin hareketlilik platformunu geliştireceği belirtildi.

Sony Üst Yöneticisi (CEO) Kenichiro Yoshida, konuya ilişkin değerlendirmesinde "Ortak girişim ile teknolojimizi ve deneyimimizi Honda'nın otomobil geliştirme ve üretme konusundaki uzun süreli deneyimiyle birleştirerek hareketlilik evrimine öncülük etmek istiyoruz" ifadesini kullandı.

Honda gibi diğer Japon otomobil üreticileri de sıfır emisyonlu araçlar geliştirme baskısı altında bulunurken, alınan kararla Honda ve Sony, otomobil pazarında önemli bir oyuncu olma hedeflerini ortaya koydu.