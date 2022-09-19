Sosyal konut başvurusu 3,5 milyona yaklaştı

Bakan Murat Kurum, "Milletimizin, 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projemize inancı tam. Projemize başvuranların sayısı 3,5 milyona yaklaştı. Saat 09.00 itibarıyla başvuru sayısı tam olarak 3 milyon 466 bin 250" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tarihi sosyal konut projesine yapılan başvuru sayısını açıkladı.

Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin İlk Evim İlk İş Yerim projemize inancı tam. Milletimizin İlk Evim İlk İş Yerim projemize inancı tam.

Projemize başvuranların sayısı 3.5 milyona yaklaştı.

Saat 09.00 itibarıyla başvuru sayısı tam olarak 3 milyon 466 bin 250.

Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da bu güveni boşa çıkarmayacağız."