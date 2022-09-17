  • BIST 3.377,33
  • Altın 983.247
  • Dolar 18.2506
  • Euro 18.2768
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 22 °C
»

'Sosyal konut' başvurusunda kimlik numarası sınırlaması kalkıyor

Sosyal konut başvurusu için e-Devlet'te uygulanan kimlik numarası sınırlaması pazartesiden itibaren kalkacak.
'Sosyal konut' başvurusunda kimlik numarası sınırlaması kalkıyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilecek "İlk Evim, İlk İş Yerim" sosyal konut projesine başvurular, 14 Eylül'de gece saatlerinde e-Devlet üzerinden başladı.

Başvurular ayrıca projelerin bulunduğu illerdeki Ziraat Bankası ve Halk Bankasının yetkili şubelerinden yapılmaya devam ediyor.

Sosyal konut projesi için e-Devlet üzerinden yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişimi engellememesi için kademeli alınan başvurular kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son hanesi "6" olanlar bugün, "8" olanlar ise pazar günü başvuru yapabilecek.

19 Eylül pazartesiden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecek.

Konut tipi 2+1 ve 3+1 ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. Hak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra kura ile belirlenecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erzurum’da 4.9 büyüklüğünde deprem17 Eylül 2022 Cumartesi 09:40
  • Türkiye'den tepki: ABD, Güney Kıbrıs'a uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı17 Eylül 2022 Cumartesi 09:37
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran lideriyle görüştü16 Eylül 2022 Cuma 23:59
  • Erzurum'da 4,9 büyüklüğünde deprem16 Eylül 2022 Cuma 23:51
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gitti16 Eylül 2022 Cuma 23:50
  • Çin’de, ilk maymun çiçeği vakası görüldü16 Eylül 2022 Cuma 23:47
  • Milli güreşçi Taha Akgül, dünya şampiyonu16 Eylül 2022 Cuma 23:33
  • İkna çalışmaları sonucu 1 terörist daha teslim oldu16 Eylül 2022 Cuma 16:24
  • 2022 Kaman Ceviz Festivali ne zaman; takvimi belli oldu16 Eylül 2022 Cuma 15:13
  • 'Ekselansları' kortlardan son kez geçecek16 Eylül 2022 Cuma 13:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti