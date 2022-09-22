  • BIST 3.287,05
  • Altın 989.04
  • Dolar 18.3558
  • Euro 18.2129
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 20 °C
»

Sosyal konut projesinde taksit tutarları nasıl artacak? Sosyal konut projesinde devir işlemi nasıl oluyor?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sosyal medya hesabından, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle ilgili “10 doğru 10 yanlış ile Sosyal Konut Projesi gerçekleri” başlığı altında bir paylaşımda bulundu.
Sosyal konut projesinde taksit tutarları nasıl artacak? Sosyal konut projesinde devir işlemi nasıl oluyor?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “İlk Evim İlk İş Yerim” projesiyle ilgili kamuoyunda yanlış olarak ifade edilen ve bilgi kirliliğine yol açan doğru bilinen yanlışları tek tek açıkladı.

Bakanlığın resmî Twitter hesabından yapılan açıklamada Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine dair önemli bilgiler “10 Doğru 10 Yanlış ile Sosyal Konut Projesi Gerçekleri” başlığıyla maddeler halinde paylaşıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“10 DOĞRU 10 YANLIŞ İLE SOSYAL KONUT PROJESİ GERÇEKLERİ”

İlk Evim İlk İş Yerim projesine başvuruda toplanan başvuru ücreti iade edilmeyecek. YANLIŞ

DOĞRUSU: Kurada adı çıkmayan vatandaşlar, kuradan 5 gün sonra Ziraat Bankası şubesine giderek, yatırdıkları başvuru ücretinin iadesini alabilir. 

Arsası olan konuta başvuramaz. YANLIŞ

DOĞRUSU: Bağımsız ve tam hisseli olmadığı sürece başvurulabilir, tarla olması da engel teşkil etmez.

Hem konut hem arsa başvurusu yapabilirim. YANLIŞ

DOĞRUSU: Konut arsası, vatandaşların kendi konutlarını istedikleri gibi yapabilmeleri için planlanmış bir proje olduğundan konuta başvurudan bir farkı olmamaktadır. Bir haneden ya konuta ya da konut arsasına başvuru yapılabilir.

18 yaşını geçmiş iki kardeş başvuramaz. YANLIŞ

DOĞRUSU: İlk Evim İlk İş Yerim projesinde 18-30 yaş arası gençlere yüzde 20 kontenjan tanındı. Gençlerimiz aynı hanede de olsa başvuru yapabilir.

Şehit yakınları-gazilere de hane geliri ve yaş sınır var. YANLIŞ

DOĞRUSU: Şehit yakınları ve gazilerimizde herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

TOKİ evlerinin inşaatı 2 yıldan fazla sürecek. YANLIŞ

DOĞRUSU: Bugüne kadar tam 1 milyon 170 bin konut inşa eden TOKİ tecrübesiyle ilk temel ekim ayında atılacak, 2 yıl içinde anahtar teslimi yapılacak.

Yapılacak artışlarla taksitleri ödemek zorlaşacak. YANLIŞ

DOĞRUSU: TOKİ taksitlerinde memur artış fiyatları tavan fiyattır. Bugüne kadar TOKİ taksitleri memur maaş artışlarını hiçbir zaman geçmedi, aksine memur maaş artışının altında tutuluyor. Bunun örnekleri geçmiş yıllarda mevcut. Son 4 yılda TOKİ taksit artışı, hep memur maaş artışının altında oldu. Ayrıca TOKİ’nin yıllık indirim kampanyaları da vatandaşa ödeme kolaylığı sunuyor.

TOKİ evlerini yabancılar da alabilecek. YANLIŞ

DOĞRUSU: TOKİ projelerine ilk başvuru şartı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. TC vatandaşı olamayan başvuru yapamaz.

TOKİ konutları yapılmadığı ya da geç yapıldığı için bugüne kadar TOKİ’ye 52 bin dava açıldı. YANLIŞ

DOĞRUSU: Son iki yılda TOKİ’ye sadece bir dava açıldı.

TOKİ’den alınan sosyal konutlar satılabilir. YANLIŞ

DOĞRUSU: TOKİ konutlarında borç bitmeden devir hakkı yok.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Brent petrolün varil fiyatı 90,47 dolar22 Eylül 2022 Perşembe 09:51
  • Doların gözü faiz kararında22 Eylül 2022 Perşembe 09:30
  • Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak22 Eylül 2022 Perşembe 09:29
  • Bakan Bilgin'den 'asgari ücret' açıklaması21 Eylül 2022 Çarşamba 17:48
  • Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Aralık'ta zam yapılacak mı? Bakan duyurdu21 Eylül 2022 Çarşamba 16:25
  • Fahiş fiyatlara ‘yasal’ müdahale geliyor21 Eylül 2022 Çarşamba 13:40
  • Tüm gözler Merkez Bankalarına çevrildi21 Eylül 2022 Çarşamba 09:27
  • ABD'den benzin fiyatlarını düşürecek yeni hamle20 Eylül 2022 Salı 14:05
  • Bakan Yanık: 6 milyar 907 milyon TL hesaplara aktardık20 Eylül 2022 Salı 12:42
  • Bandırma Balık Hali'nde palamut bolluğu yaşanıyor20 Eylül 2022 Salı 11:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti