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Sosyal medya platformu Reddit’te milyonların katılımıyla ‘piksel sanatı’

Reddit adlı sosyal medya platformunun ‘1 Nisan Şaka Günü’(April Fools’ Day’ kapsamında başlattığı ‘R Place’ uygulaması, milyonlarca insanın katılımıyla bir piksel sanatına dönüştü.
Sosyal medya platformu Reddit’te milyonların katılımıyla ‘piksel sanatı’

Reddit’te başlatılan uygulama, Reddit kullanıcılarının ekranda belirlenen alana herhangi bir renkte piksel yerleştirmesiyle çalışıyor. Çeşitli renklerden oluşan pikseller ise bir bayrağı, önemli bir kişiliği, bir bilgisayar oyunu karakterini, bir logoyu ya da ikonu resmedebiliyor. Türk internet kullanıcıları ve Türk Twitch yayıncıları da bu furyaya ayak uydurmuş gibi gözüküyor. R Place içinde oluşturulan dev kare alanda Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Bayrağı’nın piksel çizimleri yerini almış durumda. Türk Twitch yayıncıları, izleyenlerine direktifler vererek kare alanda oluşturabilecekleri çizimler konusunda yol gösteriyor. Böylelikle kullanıcılar, grupça çizilmek istenen projeye destek olabiliyor. Kullanıcıların, pikseli diledikleri noktaya yerleştirdikten sonra tekrar piksel yerleştirmek için belirli bir süre beklemesi gerekiyor.

DAHA ÖNCE 2017’DE YAPILMIŞTI

Reddit 2017 yılında yine 1 Nisan’da bu uygulamayı hayata geçirmişti ve 3 milyondan fazla kullanıcı katılmıştı. Uygulama, 72 saat sonra sona ermişti. Bu yıl yapılan uygulama ise 4 Nisan’da Türkiye saatiyle 02.00’da sona erecek. Şu ana dek yapılan çizimlere bakıldığında ise dev karenin adeta bir piksel sanatına dönüştüğü görülebiliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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