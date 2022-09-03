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Sosyal medyada örgütlenerek dernekleşen üreticiler ata tohumlarını toprakla buluşturdu
Sosyal medyada örgütlenerek dernekleşen üreticiler ata tohumlarını toprakla buluşturdu
Sosyal medya mecralarında yaptıkları duyurularla irtibat kurmaya başlayan üreticiler, geçen yıl kurulan dernek çatısı altında bir araya gelerek 500'den fazla ata tohumunu toprakla buluşturdu.
03 Eylül 2022 Cumartesi 02:00
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.