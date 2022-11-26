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Soylu açıkladı: İBB kadrosunda 6 PKK'lı tespit edildi

İçişleri Bakanı Soylu, 2019-2022 arasında 74 belediyede terörle bağlantılı 88 soruşturma yürütüldüğünü, bunlardan 79’unun tamamlandığını açıkladı. Soylu, İBB'deki operasyonla ilgili de dikkati çeken açıklamalar yaptı.
Soylu açıkladı: İBB kadrosunda 6 PKK'lı tespit edildi

İçişleri Bakanı Soylu, 2019-2022 arasında 74 belediyede terörle bağlantılı 88 soruşturma yürütüldüğünü, bunlardan 79’unun tamamlandığını açıkladı.

Soylu, söz konusu soruşturmalarda hiçbir partiye ayrımcılık yapılmadığını vurguladı.

"AK Parti'ye yönelik özel teftiş sayıları çok daha fazla" diyen Soylu şöyle devam etti: 

"Devletin kurallarına herkes uymak zorunda. Devletin rehberlik görevi vardır. Eksiklikleri görüp, 'şunları şöyle yapın' der. Ben İçişleri Bakanıyım. Sayıştay bizi denetliyor. 300'ün üzerinde teftişle başladık, bizi uyara uyara 20'ye kadar geldik. Rehberliğin olumlu sonuçları var."

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEKİ OPERASYON

Soylu, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ndeki soruşturmaya ilişkin şu bilgileri verdi:

"2 adli operasyonda toplam 28 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 14 kişi hakkında kamu davası açılmış, toplam 4 kişi tutuklanmıştır. Kırsal terörist kaydı var, terör örgütüne yardım ve yataklık, alenen destek var, terör örgütü propagandası var, her şey var."

İBB KADROSUNDA 6 PKK'LI TERÖRİST

İçişleri Bakanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki soruşturma hakkında da şunları söyledi: 

"İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işe alınan 1668 kişinin veya yakınının terör örgütü irtibatı/iltisakına dair kaydı ve adli kayıt bulunduğu belirlenmiştir.

1668 kişiden, incelemeye konu olanlar arasındaki 6'sının, PKK/KCK terör örgütü adına kırsalda silahlı faaliyet göstermiş olduğu belirlendi."

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