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Sözde hayvanseverler Mamak’ta barınak bastı

Sokak köpeklerinin saldırılarını görmezden gelirken Konya’da 2 kendini bilmezin sergilediği caniliği fırsat bilerek açıklama üzerine açıklama yapan “hayvanseverler”, Başkentte de “köpekler aç bırakılıyor” iddiasıyla belediye barınağını basıp olay çıkardı.
Sözde hayvanseverler Mamak’ta barınak bastı

Sokak köpeklerinin saldırıları sonucu insanların yaşamlarını kaybetmesi, yaralanması, kuduz olması karşısında sesini çıkarmayıp, Konya’da 2 kendini bilmezin sergilediği caniliği fırsat bilen “hayvanseverler”, Başkentte “köpekler aç bırakılıyor” iddiasıyla belediye barınağını basıp, olay çıkardı. 

 “GÖREVLİLER BİZİ DARP ETTİ” 

Mamak Belediyesi, araba çarpması sonucu ölmüş ve insanlara saldıran sokak köpeklerini toplayıp barınağa götürmek istedi. Tuğba Gürsoy adlı avukatın başını çektiği bir grup sözde hayvansever, buna mani olmak istedi; engelleyemeyince de Belediye barınağının önüne gidip, olay çıkardı. Grup ardından da “belediye görevlileri köpekleri katletti, bizi darp etti” diye basına açıklama yaptı, savcılığa suç duyurusunda bulundu. 

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 O ŞAHIS HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI 

Belediye’den yapılan açıklamada olayın aslı şöyle anlatıldı: “Veteriner Müdürlüğü görevlilerinin köpekleri aynı araca alması esnasında bir şahıs, kaza sonucu ölen köpekle ve diğer köpeklerle ilgili tepki göstermiştir. Çalışmalar esnasında Veteriner Müdürlüğü’nün görevini yapmasına engel olmak isteyen görevlilere saldıran ve yalan haber yayan şahıs hakkında yasal işlemler başlatılmıştır.” 
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Şehirde sahipsiz köpek olamaz” dedi. 

www.gazeteilksayfa.com

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