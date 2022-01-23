‘Sözleşmeli üreticilik modeli’ Başkent’te hayata geçirildi

İstihdama katkı sağlayacağı planlanan ‘Sözleşmeli üreticilik modeli’ kapsamında 2022 yılı içinde satın alınacak 18 milyon adet yeni çiçek Başkent’in bulvar ve caddelerini süsleyecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim öncesi verdiği sözlerden biri olan ‘sözleşmeli üreticilik modeli’ni Başkent’te hayata geçirdi. ANFA Genel Müdürlüğü 1,5 yılda 7 milyon 750 bin adet çiçeği Başkentli çiçek üreticileriyle alım garantili sözleşme yaparak satın aldı. İstihdama katkı sağlayan üretim modeli kapsamında 2022 yılı içinde satın alınacak 18 milyon adet yeni çiçek Başkent’in bulvar ve caddelerini süsleyecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın seçim öncesi çiçek üreticilerine verdiği söz ‘alım garantili sözleşmeli üreticilik modeli’ ile hayat buldu.

“Benim en büyük hayalim Ankaralı üreticiyi zengin etmek” diyen Yavaş, pandemi sürecinde zor zamanlar geçiren Başkentli yerli üreticilerin de içinde yer aldığı çiçek üreticilerine sözleşmeli üreticilik modeli ile destek oldu. ANFA Genel Müdürlüğü; park, bahçe ve refüjleri süsleyen yazlık ve kışlık çiçek ihtiyacını Başkentli çiçek üreticileriyle yaptığı sözleşmeli üretim modeliyle karşılamaya başladı.

BAŞKENT EKONOMİSİNİ CANLANDIRAN İSTİHDAMI ARTIRAN ÜRETİM MODELİ

ANFA Genel Müdürlüğü tarafından son 1,5 yılda 33 çiçek üreticisi ile yapılan alım garantili sözleşme ile 7 milyon 750 bin adet çiçek satın alındı.

Yeni üretim modeli sayesinde Başkent ekonomisini canlandırmayı ve istihdamı artırmayı amaçlayan ANFA Genel müdürlüğü, kışlık 1 kez yazlık ise 2 kez çiçek alımı gerçekleştirerek bugüne kadar sözleşmeli üreticilik modeline geçen çiçek üreticilerine 8 milyon TL tutarında maddi destek de sağlamış oldu.

Gelen yoğun talep nedeniyle yeni yılda 25 ilçede bu modeli uygulamayı planlayan ve ilk etapta Ayaş ve Çubuk’taki çiçek üreticileri ile anlaşma yapan ANFA Genel Müdürlüğü, 2022 yılı sonuna kadar 18 milyon çiçeği daha sözleşmeli üreticilik modeli ile satın alarak Başkent’in bulvar ve caddelerini süslemeyi hedefliyor.

ÇİÇEK ÜRETİCİLERİNDEN BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Sözleşmeli üreticilik modeline geçen çiçek üreticileri, yıllardır yurt dışından getirilen bitki ve ağaçların Ankara iklimine uygun olmadığı için kuruduğuna dikkat çeken ve ithal bitki alımını Ankara’da durduran Yavaş’a şu sözlerle teşekkür ettiler:

-Veysel Çanatan (Anadolu Çiçek): “Mansur Başkanımızın seçim öncesinden bizlere sözü vardı. Toplantılarımız olmuştu, orada söylemişti. O sözünü gerçekleştirdi. Kendisinden Allah razı olsun. Mevsimlik çiçeklerimizi veriyoruz. Menekşe, top kadife. Bu sene de aynı şekilde vereceğiz. Ekonomik yönden çok büyük katkısı oldu. Eski yönetimlerde müteahhide çalışıyorduk. Para kazanamıyorduk. Bize sadece ya onlara çiçeği verme ya da çiçekleri atma seçeneği kalıyordu. Bizi bağlıyorlardı. Biz de buradaki iş hayatımızı devam ettirmek için çiçeklerimizi vermek zorunda kalıyorduk ama artık bire bir alım yapılıyor. Mansur Başkanımıza ve emeği kim varsa kendi adıma ve Karşıyaka adına çok teşekkür ederim. Elimizden tutmuş oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi yanımızda oldu.”

-Ayşe Aydın (As Çiçekçilik): “Karşıyaka’da uzun zamandır çiçekçilik işiyle uğraşıyorum. Mansur Yavaş Başkanımızın sosyal medyasında görmüştüm bu uygulamayı. Ankara’nın çiçeği Ankara’da üretilsin diye bir çağrı vardı. Bu hepimiz için bir heyecan oluşturdu. ANFA Genel Müdürü Yıldırım Özer geldi yanımıza, üretim olsun dedi. Ankara’nın çiçeği artık Ankara’da üretiliyor. Çok memnunuz bu uygulamadan. Daha önce bu işleri büyük firmalar yapıyordu biz gibi küçük esnaflar yapamıyordu. Ekonomik yönden katkısı çok büyük. Yıkılan, zarar gören seralarımızı yenilemeye başladık. İstihdamı artırdık. 5 kişi çalıştırırken, 15-20 kişiyle çalışmaya başladık. Birçok kişiye ekmek oldu. Yerli üreticinin desteklenmesi önemli, Ankara büyüyor. Burada yetişen çiçekler zaten Ankara için daha verimli oluyor. Mansur Yavaş’a, Yıldırım Özer’e çok teşekkür ediyorum. Bu projenin devam etmesini istiyorum.”

-Tahsin Yaşar (Sarmaşık Çiçekçilik): “Ankara’da yıllardır çiçekçilik ile uğraşan bir esnafım. 21 yıldır bu işin içindeyim. ANFA Genel Müdürlüğünde bu uygulamayı istişare ederek çiçeklerimizi vermeye başladık. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Daha önce Büyükşehir Belediyesi ile böyle bir anlaşma yapmamıştık. Ekonomik yönden katkısı dışında bizi üretmeye teşvik etti bu uygulama. Daha önceden bu çiçekler yurt dışından şehir dışından geliyordu ama artık Ankara’da üretim başladı. Bu da bizi mutlu ediyor. Ekonomik katkısı büyük, personel sayımız arttı.”

-Faruk Davarcı (Merve Peyzaj): “Babam bu işi 30 yıldır yapıyor ben de yanında çalışıyorum. Daha önce böyle bir destek görmemiştik. Mansur Başkanımızın alım garantili üreticilik sözleşmesi sayesinde ekonomik yönden büyük katkılar gördük. Toplantılar yaptık, çiçeklerin sayıları belirlendi. Sözleşmeden kaynaklı alım garantisi de oluyor. Çok büyük yararları oldu. Mansur Başkanımıza, ANFA çalışanlarına çok teşekkür ederiz.”