Spor merkezinde sona doğru

Çubuk’ta inşa edilen ve içerisinde yarı olimpik yüzme havuzu, spor salonları, çocuk oyun alanları, kafeterya, antrenman sahalarının yer aldığı yüzme havuzu ve spor kompleksinin çalışmaları devam ediyor.

Çubuk’ta sporun geleceğine yönelik önemli bir yatırım olan Buzlu Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’nde devam eden çevre düzenlemesi çalışmalarında sona yaklaşıldığı belirtildi. Kafeterya ve bekleme salonunun yapım çalışmasının devam ettiğini aktaran Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yürüyüş yollarının zemin çalışmasının başladığını aktararak, şunları kaydetti: “Yarı olimpik yüzme havuzumuzun inşaatı tamamlandı. Halı saha, basketbol sahası ve tenis kortumuz da tamamlandı. Yürüyüş yolları, kaldırımlar, süs havuzu, otopark ve kamelyalar yapıldı. Şimdi kafeteryanın yapımı devam ediyor. Spor kompleksinin fiziki gerçekleşmesi yüzde 95 seviyesinde tamamlanmış durumda. İnşaat çalışmaları devam ederken, bir yandan da çevre düzenlemesi, giriş tankı, aydınlatma, ağaçlandırma çalışmaları ve güvenlik kameraları gibi işler tamamlanıyor. Önümüzdeki süreçte çimlendirme işlemi gerçekleştirilecek” dedi.

Çubuk’un sporcu şehri olmasını hedefliyoruz

Sporun pek çok kötü alışkanlığı yenmede önemli bir araç olduğuna dikkati çeken Demirbaş, “‘Güçlü nesiller istiyorsak, geleceğe güçlü bir şekilde yürümek istiyorsak, çocuklarımıza, gençlerimize ve tüm bireylere spor alışkanlığı edindirmemiz lazım. Bu anlamda şehrimizi spor alanında bir adım daha ileriye taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çubuk’un tüm spor dallarında sporcu şehri olmasını hedefliyoruz.” diye konuştu.

Demirbaş, yüzme havuzunun ve spor kompleksinin önemli bir ihtiyacı gidereceğini belirterek, tesise destek veren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na tüm Çubuk halkı adına teşekkür etti. Adeta yaşam alanı olarak inşa edilen komplekste yarı olimpik yüzme havuzu, çocuk oyun alanları, engelsiz park, fitness alanı, yürüyüş yolları, kamelyalar, kafeterya, mescit, futbol ve basketbol sahaları ile tenis kortu, otopark yer alıyor.