  • BIST 2.046,03
  • Altın 800.51919
  • Dolar 13.7763
  • Euro 15.6796
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 4 °C
»

Spor merkezinde sona doğru

Çubuk’ta inşa edilen ve içerisinde yarı olimpik yüzme havuzu, spor salonları, çocuk oyun alanları, kafeterya, antrenman sahalarının yer aldığı yüzme havuzu ve spor kompleksinin çalışmaları devam ediyor. 
Spor merkezinde sona doğru

Çubuk’ta sporun geleceğine yönelik önemli bir yatırım olan Buzlu Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’nde devam eden çevre düzenlemesi çalışmalarında sona yaklaşıldığı belirtildi. Kafeterya ve bekleme salonunun yapım çalışmasının devam ettiğini aktaran Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yürüyüş yollarının zemin çalışmasının başladığını aktararak, şunları kaydetti: “Yarı olimpik yüzme havuzumuzun inşaatı tamamlandı. Halı saha, basketbol sahası ve tenis kortumuz da tamamlandı. Yürüyüş yolları, kaldırımlar, süs havuzu, otopark ve kamelyalar yapıldı. Şimdi kafeteryanın yapımı devam ediyor. Spor kompleksinin fiziki gerçekleşmesi yüzde 95 seviyesinde tamamlanmış durumda. İnşaat çalışmaları devam ederken, bir yandan da çevre düzenlemesi, giriş tankı, aydınlatma, ağaçlandırma çalışmaları ve güvenlik kameraları gibi işler tamamlanıyor. Önümüzdeki süreçte çimlendirme işlemi gerçekleştirilecek” dedi.

whatsapp-image-2022-01-11-at-08.57.16.jpeg

Çubuk’un sporcu şehri olmasını hedefliyoruz
Sporun pek çok kötü alışkanlığı yenmede önemli bir araç olduğuna dikkati çeken Demirbaş, “‘Güçlü nesiller istiyorsak, geleceğe güçlü bir şekilde yürümek istiyorsak, çocuklarımıza, gençlerimize ve tüm bireylere spor alışkanlığı edindirmemiz lazım. Bu anlamda şehrimizi spor alanında bir adım daha ileriye taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çubuk’un tüm spor dallarında sporcu şehri olmasını hedefliyoruz.” diye konuştu.

Demirbaş, yüzme havuzunun ve spor kompleksinin önemli bir ihtiyacı gidereceğini belirterek, tesise destek veren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na tüm Çubuk halkı adına teşekkür etti. Adeta yaşam alanı olarak inşa edilen komplekste yarı olimpik yüzme havuzu, çocuk oyun alanları, engelsiz park, fitness alanı, yürüyüş yolları, kamelyalar, kafeterya, mescit, futbol ve basketbol sahaları ile tenis kortu, otopark yer alıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • FETÖ firarisi 2 eski komiser gaybubet evinde yakalandı11 Ocak 2022 Salı 15:38
  • Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde sokak köpeklerinin çocuklara yönelik saldırıları tartışıldı11 Ocak 2022 Salı 09:32
  • Engelli vatandaşların akülü ve tekerlekli sandalyelerinin tamirini ücretsiz karşılıyor11 Ocak 2022 Salı 04:20
  • Kariyer ofisi ile 1500'den fazla vatandaşa iş imkanı11 Ocak 2022 Salı 03:27
  • 5 bin ton atık toplandı11 Ocak 2022 Salı 01:21
  • Sincanlı kadınlar Hatice Kübra Tongar ile buluştu11 Ocak 2022 Salı 00:29
  • Pursaklar hayvan barınağında iyileştirme ve kapasite artırım çalışmaları sürüyor11 Ocak 2022 Salı 00:28
  • ABB'den Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası”nda farkındalık etkinliği11 Ocak 2022 Salı 00:26
  • 1881 üniversite öğrencisine ücretsiz barınma imkânı sağlandı11 Ocak 2022 Salı 00:25
  • Esnafla istişarelerini sürdürüyor11 Ocak 2022 Salı 00:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti