Spor Toto 1. Lig'de 30-35. hafta programları yeniden düzenlendi

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 2 Nisan'da başlayacak ramazan ayı boyunca akşam maçlarının başlama saatleri 20.30 olarak belirlendi.
Ramazan Bayramı'na denk gelen 35. hafta maç programında da bazı değişiklikler yapıldı.
Ligde 30-35. hafta maç programları şöyle:
30. hafta
1 Nisan Cuma:
20.00 Tuzlaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Stadı henüz belli değil)
2 Nisan Cumartesi:
13.30 Beypiliç Boluspor-Manisa FK (Bolu Atatürk)
13.30 Ankara Keçiörengücü-Bursaspor (Aktepe)
16.00 İstanbulspor-Gençlerbirliği (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.30 Yılport Samsunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
3 Nisan Pazar:
13.30 Kocaelispor-Altaş Denizlispor (Kocaeli)
16.00 Balıkesirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Balıkesir Atatürk)
20.30 MKE Ankaragücü-Eyüpspor (Eryaman)
20.30 Altınordu-Adanaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
31. hafta
9 Nisan Cumartesi:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Beypiliç Boluspor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-MKE Ankaragücü (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü (Eryaman)
20.30 Adanaspor-Balıkesirspor (Yeni Adana)
10 Nisan Pazar:
13.30 Manisa FK-Yılport Samsunspor (Mümin Özkasap)
16.00 Altaş Denizlispor-Tuzlaspor (Denizli Atatürk)
16.00 NasaDoge Menemenspor-İstanbulspor (Menemen İlçe)
20.30 Bursaspor-Kocaelispor (Bitci Timsah Park)
11 Nisan Pazartesi:
20.30 Eyüpspor-Altınordu (Eyüp)
32. hafta
15 Nisan Cuma:
14.30 Ankara Keçiörengücü-Altaş Denizlispor (Aktepe)
17.00 Tuzlaspor-Gençlerbirliği (Stadı henüz belli değil)
20.30 İstanbulspor-Bursaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16 Nisan Cumartesi:
13.30 Balıkesirspor-NasaDoge Menemenspor (Balıkesirspor Atatürk)
16.00 Kocaelispor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Kocaeli)
20.30 Beypiliç Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bolu Atatürk)
20.30 Altınordu-Manisa FK (Bornova Aziz Kocaoğlu)
17 Nisan Pazar:
16.00 MKE Ankaragücü-Adanaspor (Eryaman)
20.30 Yılport Samsunspor-Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
33. hafta
19 Nisan Salı:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Altaş Denizlispor-İstanbulspor (Denizli Atatürk)
18.00 Bursaspor-Gençlerbirliği (Bitci Timsah Park)
20 Nisan Çarşamba:
13.30 Manisa FK-Balıkesirspor (Mümin Özkasap)
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Tuzlaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 MKE Ankaragücü-Altınordu (Eryaman)
18.00 NasaDoge Menemenspor-Kocaelispor (Menemen İlçe)
21 Nisan Perşembe:
17.00 Adanaspor-Yılport Samsunspor (Yeni Adana)
20.30 Eyüpspor-Beypiliç Boluspor (Eyüp)
34. hafta
23 Nisan Cumartesi:
16.00 Gençlerbirliği-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Eryaman)
20.30 Bursaspor-Altaş Denizlispor (Bitci Timsah Park)
24 Nisan Pazar:
13.30 Beypiliç Boluspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bolu Atatürk)
13.30 Ankara Keçiörengücü-NasaDoge Menemenspor (Aktepe)
16.00 Kocaelispor-Manisa FK (Kocaeli)
20.30 Balıkesirspor-MKE Ankaragücü (Balıkesir Atatürk)
20.30 İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
25 Nisan Pazartesi:
17.00 Tuzlaspor-Adanaspor (Stadı henüz belli değil)
20.30 Yılport Samsunspor-Altınordu (Samsun Yeni 19 Mayıs)
35. hafta
29 Nisan Cuma:
20.30 Altaş Denizlispor-Gençlerbirliği (Denizli Atatürk)
30 Nisan Cumartesi:
13.30 Manisa FK-Bursaspor (Mümin Özkasap)
16.00 Eyüpspor-İstanbulspor (Eyüp)
16.00 NasaDoge Menemenspor-Tuzlaspor (Menemen İlçe)
20.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kocaelispor (Erzurum Kazım Karabekir)
1 Mayıs Pazar:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Balıkesirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 MKE Ankaragücü-Yılport Samsunspor (Eryaman)
20.30 Adanaspor-Beypiliç Boluspor (Yeni Adana)
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