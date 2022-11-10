Spor Toto Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yapay zekayla geliştirilmiş dijital atama yöntemiyle belirlenen haftanın hakemleri şöyle:

Yarın:

20.00 Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor: Çağdaş Altay

20.00 MKE Ankaragücü-Trabzonspor: Mete Kalkavan

12 Kasım Cumartesi:

14.30 Demir Grup Sivasspor-HangiKredi Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu

17.00 Fenerbahçe-Bitexen Giresunspor: Arda Kardeşler

20.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

13 Kasım Pazar:

14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: Mustafa Kürşad Filiz

17.00 İstanbulspor-Atakaş Hatayspor: Mert Güzenge

17.00 Yukatel Kayserispor-Arabam.com Konyaspor: Kadir Sağlam

20.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: Bahattin Şimşek