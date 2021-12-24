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Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 19. haftada oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

13.30 Kasımpaşa-Altay: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor: Ali Şansalan

16.00 GZT Giresunspor-Atakaş Hatayspor: Volkan Bayarslan

19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler

26 Aralık Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK: Cüneyt Çakır

16.00 Göztepe-Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan

16.00 Aytemiz Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy

19.00 Fenerbahçe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

27 Aralık Pazartesi:

20.00 Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: Ümit Öztürk

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş: Mete Kalkavan

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