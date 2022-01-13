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Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta heyecanı başlıyor

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftası yarın oynanacak iki maçla başlayacak.
Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta heyecanı başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 21. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)

20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK (Vodafone Park)

15 Ocak Cumartesi:

13.30 Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Adana)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları Sivas 4 Eylül)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)

16 Ocak Pazar:

13.30 Altay-Aytemiz Alanyaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

16.00 GZT Giresunspor-Kasımpaşa (Çotanak)

19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray (Yeni Hatay)

Ligin 21. haftasındaki Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı, Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelendi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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