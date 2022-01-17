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Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta heyecanı

Ligde 22. hafta yarın oynanacak Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçıyla başlayacak.
Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta heyecanı yarın oynanacak 3 maçla başlayacak.

Haftanın açılış maçında Gaziantep FK, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

Günün diğer maçlarında ise İttifak Holding Konyaspor-Adana Demirspor ve VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş mücadeleleri yapılacak.

Süper Lig'de haftanın programı şöyle:

Yarın:

17.00 Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Kalyon)

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Adana Demirspor (Medaş Konya Büyükşehir)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)

19 Ocak Çarşamba:

17.00 Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor (Çaykur Didi)

17.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor (Gürsel Aksel)

17.00 Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Fenerbahçe-Altay (Ülker)

20.00 Trabzonspor-GZT Giresunspor (Medical Park)

20 Ocak Perşembe:

17.00 Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Bahçeşehir Okulları)

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Nef)

Kaynak: Haber Kaynağı
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