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Spor Toto Süper Lig'de Antalya derbisi heyecanı yaşanacak

Antalya'nın Spor Toto Süper Lig'deki futbol takımları Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, 18. kez karşı karşıya gelecek.
Spor Toto Süper Lig'de Antalya derbisi heyecanı yaşanacak

Ligde 52 puanla 6'ncı sırada bulunan Aytemiz Alanyaspor ile 47 puanla 9'uncu sıradaki Fraport TAV Antalyaspor arasında yarın Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak 33. hafta mücadelesinde, bir kez daha Antalya derbisi heyecanı yaşanacak. Saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Derbide 18. randevuya hazırlanan Akdeniz temsilcilerinden Aytemiz Alanyaspor'un, Süper Lig, 1. Lig ve kupa maçlarında kırmızı-beyazlılara karşı 4'ü iç sahada 8 maçlık üstünlüğü bulunuyor.

Fraport TAV Antalyaspor'un ise turuncu-yeşillilere karşı 1'i deplasmanda 7 galibiyeti var. Antalya takımları iki karşılaşmada ise golsüz berabere kalarak yenişemedi.

Aytemiz Alanyaspor, 17 karşılaşmada rakibinin 20 golüne 25 kez ağları sarsarak karşılık verdi.

Ligde geçen haftaki mücadelelerde, Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Beşiktaş'a 4-1 yenilmiş, Fraport TAV Antalyaspor konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u aynı skorla yenerek, üst üste kazandığı karşılaşma sayısını 5'e, yenilmezlik serisini ise 10 maça çıkarmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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