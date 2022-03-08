  • BIST 2.000,81
  • Altın 939.817
  • Dolar 14.4929
  • Euro 15.74
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 2 °C
»

Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Ligde 28. hafta mücadelesi, oynanan 3 maçla tamamlandı. Deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, 67 puanla liderliğini sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftası, oynanan 3 maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçlarında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir 2-2 berabere kaldı. Aytemiz Alanyaspor, Yukatel Kayserispor'u 2-1 yenerken, Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor maçı da 2-2 beraberlikle tamamlandı.

Deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, puanını 67'ye çıkararak liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'in 28. haftasındaki 4 maç beraberlikle tamamlanırken, üçer karşılaşmada ev sahibi ve deplasman takımları kazandı.

Sonuçlar
Ligin 28. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Adana Demirspor: 1-0

Çaykur Rizespor-GZT Giresunspor: 1-2

Göztepe-Kasımpaşa: 2-3

İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray: 2-0

VavaCars Fatih Karagümrük-Altay: 0-0

Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-1

Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: 1-0

Yukatel Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor: 1-2

Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: 2-2

Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 2-2

29. hafta
Süper Lig'in 29. haftasında 14 Mart Pazartesi günü Galatasaray-Beşiktaş derbisi oynanacak.

Ligde 29. haftanın programı şöyle:

12 Mart Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Hatay)

16.00 Altay-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Trabzonspor-Göztepe (Medical Park)

13 Mart Pazar:

13.30 Yukatel Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Adana)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)

14 Mart Pazartesi:

20.00 GZT Giresunspor-Gaziantep FK (Çotanak Spor Kompleksi)

20.00 Galatasaray-Beşiktaş (Nef)

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Burak Elmas: Bankalar ve belediyeler rakip değil, sponsor olmalı07 Mart 2022 Pazartesi 14:03
  • Lider MKE Ankaragücü'nün arkasındaki "kadın gücü"07 Mart 2022 Pazartesi 13:54
  • Trabzonspor'da Nwakaeme istikrarı07 Mart 2022 Pazartesi 12:31
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor07 Mart 2022 Pazartesi 12:30
  • Hentbol liginin 'gol kraliçesi' Perihan Topaloğlu, başarısıyla takdir topluyor07 Mart 2022 Pazartesi 12:29
  • Sivasspor ligde 3 maçtır galibiyete hasret07 Mart 2022 Pazartesi 11:43
  • Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm07 Mart 2022 Pazartesi 11:40
  • TAF Başkanı Çintimar'dan Rus sporculara çağrı07 Mart 2022 Pazartesi 11:21
  • NBA'de Cedi, Cavaliers'ın galibiyetine 17 sayılık katkı yaptı07 Mart 2022 Pazartesi 10:51
  • FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Türk derbisi07 Mart 2022 Pazartesi 10:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti