  • BIST 2.401,23
  • Altın 923.963
  • Dolar 15.7238
  • Euro 16.4972
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 15 °C
»

Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta, bugün oynanan iki maçla sona erdi.
Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Haftanın son maçlarında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor'u 3-2 yenerken, Demir Grup Sivasspor da deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Şampiyonluğunu daha önce ilan eden Trabzonspor, 37. haftada İstanbul'da taraftarının önünde oynadığı karşılaşmada Altay'ı 2-1 yendi.

Fenerbahçe, bu sezon iç sahadaki son maçında VavaCars Fatih Karagümrük'le 0-0 berabere kalırken, İzmir deplasmanında Göztepe'ye konuk olan Beşiktaş, 9 kişiyle bitirdiği mücadeleyi 2-0 kazandı.

Sonuçlar
Süper Lig'in 37. haftasında yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Yukatel Kayserispor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 3-0

Göztepe-Beşiktaş: 0-2

Trabzonspor-Altay: 2-1

Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK: 3-0

Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor: 2-4

GZT Giresunspor-Medipol Başakşehir: 1-1

İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor: 3-1

Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük: 0-0

Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: 1-2

Galatasaray-Adana Demirspor: 3-2

Gelecek haftanın programı
Spor Toto Süper Lig'de 38. ve son haftanın müsabaka programı şöyle:

20 Mayıs Cuma:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray (Antalya)

20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Kalyon)

21 Mayıs Cumartesi:

16.00 Altay-Kasımpaşa (Alsancak Mustafa Denizli)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Kayserispor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

19.00 Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor (Vodafone Park)

19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe (Yeni Malatya)

22 Mayıs Pazar:

16.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Adana Demirspor-Göztepe (Yeni Adana)

19.00 Atakaş Hatayspor-GZT Giresunspor (Yeni Hatay)

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Burak Elmas açıkladı! Aday olacak mı?16 Mayıs 2022 Pazartesi 14:27
  • Gençlerbirliği Kulübü, 29 Mayıs'ta seçime gidecek16 Mayıs 2022 Pazartesi 14:11
  • Trabzonspor, tarihi puan peşinde16 Mayıs 2022 Pazartesi 11:30
  • Antalyaspor yenilmezlik rekorunu 15 maça çıkardı16 Mayıs 2022 Pazartesi 11:30
  • Celtics ve Mavericks NBA finallerinde16 Mayıs 2022 Pazartesi 11:02
  • Serie A'da şampiyonluk mücadelesi son haftaya kaldı16 Mayıs 2022 Pazartesi 09:33
  • Bursaspor, Süper Lig şampiyonluğundan 12 yıl sonra 2. Lig'e düştü15 Mayıs 2022 Pazar 12:52
  • 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatlarında milli atlet Yasin Süzen gümüş madalya kazandı15 Mayıs 2022 Pazar 11:18
  • 1. Lig'de son hafta öncesinde play-off eşleşmeleri dışında her şey belirlendi15 Mayıs 2022 Pazar 11:18
  • Sivasspor yarın ligde Çaykur Rizespor ile karşılaşacak15 Mayıs 2022 Pazar 10:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti