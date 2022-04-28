Trabzonspor, yarın Gaziantep FK'yi ağırlayacak Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında şampiyonluk heyecanı yaşanıyor.

Ligde 35. hafta mücadelesi, yarın oynanacak Fenerbahçe-Gaziantep FK ve GZT Giresunspor-Adana Demirspor karşılaşmalarıyla başlayacak.

Alınacak sonuçlara göre şampiyonluk düğümünün çözülebileceği 35. haftada küme düşen diğer iki takımın da belirlenme ihtimali bulunuyor.

Trabzonspor şampiyonluğa yakın

Spor Toto Süper Lig'de 76 puanla zirvede yer alan Trabzonspor, 2021-2022 sezonu şampiyonluğu için gün sayıyor.

En yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasında 11 puan fark bulunan Trabzonspor, ligin kalan haftalarında bir puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Bordo-mavililer, Fenerbahçe'nin Gaziantep FK karşısında puan kaybetmesi halinde ise 30 Nisan Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacağı maça şampiyon olarak çıkacak.

Küme düşecek diğer iki takım belli olabilir

Süper Lig'de 35. hafta öncesi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Göztepe'nin küme düşmesi kesinleşti.

Yarın yapılacak iki maçın ardından iki ekibin daha lige veda etme ihtimali bulunuyor.

Gaziantep FK'nin Fenerbahçe karşısında puan alması ve GZT Giresunspor'un Adana Demirspor'u mağlup etmesi durumunda Altay ve Çaykur Rizespor küme düşen diğer iki takım olacak.

35. hafta programı

Spor Toto Süper Lig'de 35. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.30 Fenerbahçe-Gaziantep FK (Ülker)

20.30 GZT Giresunspor-Adana Demirspor (Çotanak)

30 Nisan Cumartesi:

16.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Medaş Konya Büyükşehir)

20.30 Atakaş Hatayspor-Altay (Yeni Hatay)

20.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)

1 Mayıs Pazar:

16.00 Yukatel Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları)

20.30 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)

20.30 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Nef)

Puan durumu

Ligde 35. hafta maçları öncesi puan durumu şöyle:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1. TRABZONSPOR 34 22 10 2 63 29 34 76

2. FENERBAHÇE 34 19 8 7 64 35 29 65

3. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 34 19 7 8 59 38 21 64

4. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 34 17 6 11 49 32 17 57

5. ADANA DEMİRSPOR 34 14 10 10 50 40 10 52

6. AYTEMİZ ALANYASPOR 34 15 7 12 59 56 3 52

7. BEŞİKTAŞ 34 13 12 9 49 44 5 51

8. FRAPORT TAV ANTALYASPOR 34 14 9 11 44 40 4 51

9. VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 34 14 8 12 42 49 -7 50

10. ATAKAŞ HATAYSPOR 34 14 7 13 50 54 -4 49

11. KASIMPAŞA 34 13 8 13 56 47 9 47

12. GALATASARAY 34 13 8 13 45 47 -2 47

13. DEMİR GRUP SİVASSPOR 34 11 12 11 44 43 1 45

14. YUKATEL KAYSERİSPOR 34 11 10 13 47 55 -8 43

15. GAZİANTEP FK 34 11 9 14 43 49 -6 42

16. GZT GİRESUNSPOR 34 11 7 16 36 41 -5 40

17. ALTAY 34 8 6 20 34 50 -16 30

18. ÇAYKUR RİZESPOR 34 8 6 20 33 65 -32 30

19. GÖZTEPE 34 7 7 20 38 58 -20 28

20. ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 34 5 5 24 25 58 -33 20

