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Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında şampiyonluk heyecanı

Trabzonspor, yarın Gaziantep FK'yi ağırlayacak Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında şampiyonluk heyecanı

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında şampiyonluk heyecanı yaşanıyor.

Ligde 35. hafta mücadelesi, yarın oynanacak Fenerbahçe-Gaziantep FK ve GZT Giresunspor-Adana Demirspor karşılaşmalarıyla başlayacak.

Alınacak sonuçlara göre şampiyonluk düğümünün çözülebileceği 35. haftada küme düşen diğer iki takımın da belirlenme ihtimali bulunuyor.

Trabzonspor şampiyonluğa yakın

Spor Toto Süper Lig'de 76 puanla zirvede yer alan Trabzonspor, 2021-2022 sezonu şampiyonluğu için gün sayıyor.

En yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasında 11 puan fark bulunan Trabzonspor, ligin kalan haftalarında bir puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Bordo-mavililer, Fenerbahçe'nin Gaziantep FK karşısında puan kaybetmesi halinde ise 30 Nisan Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacağı maça şampiyon olarak çıkacak.

Küme düşecek diğer iki takım belli olabilir
Süper Lig'de 35. hafta öncesi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Göztepe'nin küme düşmesi kesinleşti.

Yarın yapılacak iki maçın ardından iki ekibin daha lige veda etme ihtimali bulunuyor.

Gaziantep FK'nin Fenerbahçe karşısında puan alması ve GZT Giresunspor'un Adana Demirspor'u mağlup etmesi durumunda Altay ve Çaykur Rizespor küme düşen diğer iki takım olacak.

35. hafta programı
Spor Toto Süper Lig'de 35. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.30 Fenerbahçe-Gaziantep FK (Ülker)

20.30 GZT Giresunspor-Adana Demirspor (Çotanak)

30 Nisan Cumartesi:

16.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Medaş Konya Büyükşehir)

20.30 Atakaş Hatayspor-Altay (Yeni Hatay)

20.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)

1 Mayıs Pazar:

16.00 Yukatel Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları)

20.30 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)

20.30 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Nef)

Puan durumu
Ligde 35. hafta maçları öncesi puan durumu şöyle:

TAKIMLAR    O    G    B    M    A    Y    AV    P
1. TRABZONSPOR    34    22    10    2    63    29    34    76
2. FENERBAHÇE    34    19    8    7    64    35    29    65
3. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR    34    19    7    8    59    38    21    64
4. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR    34    17    6    11    49    32    17    57
5. ADANA DEMİRSPOR    34    14    10    10    50    40    10    52
6. AYTEMİZ ALANYASPOR    34    15    7    12    59    56    3    52
7. BEŞİKTAŞ    34    13    12    9    49    44    5    51
8. FRAPORT TAV ANTALYASPOR    34    14    9    11    44    40    4    51
9. VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK    34    14    8    12    42    49    -7    50
10. ATAKAŞ HATAYSPOR    34    14    7    13    50    54    -4    49
11. KASIMPAŞA    34    13    8    13    56    47    9    47
12. GALATASARAY    34    13    8    13    45    47    -2    47
13. DEMİR GRUP SİVASSPOR    34    11    12    11    44    43    1    45
14. YUKATEL KAYSERİSPOR    34    11    10    13    47    55    -8    43
15. GAZİANTEP FK    34    11    9    14    43    49    -6    42
16. GZT GİRESUNSPOR    34    11    7    16    36    41    -5    40
17. ALTAY    34    8    6    20    34    50    -16    30
18. ÇAYKUR RİZESPOR    34    8    6    20    33    65    -32    30
19. GÖZTEPE    34    7    7    20    38    58    -20    28
20. ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR    34    5    5    24    25    58    -33    20
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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