Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak maçların programı belli oldu

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbi, 8 Mayıs Pazar günü Vodafone Park'ta saat 19.00'da yapılacak.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbi, 8 Mayıs Pazar günü Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak.

Ligde 36. haftanın programı şöyle:

6 Mayıs Cuma:

20.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor (Yeni Hatay)

20.00 Gaziantep FK- Yukatel Kayserispor (Kalyon)

7 Mayıs Cumartesi:

16.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Göztepe (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Adana Demirspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Adana)

8 Mayıs Pazar:

16.00 Altay-GZT Giresunspor (Alsancak Mustafa Denizli)

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Malatya)

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)

9 Mayıs Pazartesi:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Antalya)