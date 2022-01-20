  • BIST 2.014,21
  • Altın 781.30859
  • Dolar 13.3316
  • Euro 15.0724
  • Ankara -5 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya -8 °C
»

Sporcu öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, basketbol turnuvasından dönen öğrencileri taşıyan minibüs şarampole devrildi. Kazada 10 öğrenci ile bir öğretmen yaralandı.
Sporcu öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Siverek-Diyarbakır kara yolunun 14'üncü kilometresinde meydana geldi. Siirt'te düzenlenen basketbol turnuvasına katılan ve Gaziantep'e dönmek üzere yola çıkan lise öğrencilerini taşıyan S.K. yönetimindeki 26 AEC 761 plakalı minibüs, buzlanan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, devrilen minibüste bulunan 10 sporcu öğrenci ile bir öğretmen yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Muğla'da, tehlike arz eden 1075 köpek kayıt altına alındı19 Ocak 2022 Çarşamba 22:35
  • Van'da tipi ve karda mahsur kalan 250 kişiyi ekipler kurtardı19 Ocak 2022 Çarşamba 22:22
  • Erciş'te kara saplanan araçları ve içerisindeki 50 kişiyi ekipler kurtardı19 Ocak 2022 Çarşamba 21:37
  • Çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldular19 Ocak 2022 Çarşamba 21:37
  • Boş yağ varilinin patlayarak alev alması sonucu yaralanan belediye personeli öldü19 Ocak 2022 Çarşamba 21:36
  • Düzce'de D-100 karayolu ulaşıma kapandı19 Ocak 2022 Çarşamba 20:39
  • Bitlis'te hastaların imdadına sağlık ve karla mücadele ekipleri yetişti19 Ocak 2022 Çarşamba 18:47
  • Mardin'de kar temizleme çalışmalarına TOMA'lar da katıldı19 Ocak 2022 Çarşamba 17:49
  • Madde bağımlısı ailesiyle tartışınca evi ateşe verdi19 Ocak 2022 Çarşamba 16:53
  • Van'da donma tehlikesi geçiren 8 kişiyi UMKE kurtardı19 Ocak 2022 Çarşamba 16:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti