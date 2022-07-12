  • BIST 2.434,02
  • Altın 969.861
  • Dolar 17.3917
  • Euro 17.4126
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 21 °C
»

Sri Lanka'da ana muhalefet lideri Sajith Premadasa devlet başkanlığı için yarışacak

Ekonomik ve siyasi krizlerle çalkalanan Sri Lanka'da, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın 13 Temmuz'da istifa edeceğinin bildirilmesi üzerine, ana muhalefet lideri Sajith Premadasa, devlet başkanlığı için yarışacağını açıkladı.
Sri Lanka'da ana muhalefet lideri Sajith Premadasa devlet başkanlığı için yarışacak

Muhalif lider Premadasa, BBC'ye verdiği röportajda, marttan bu yana hükümet karşıtı protestoların sürdüğü Sri Lanka'da, kendi partisi Samagi Jana Balawegaya (SJB) ve diğer muhalif gruplarla yaptığı görüşmelerin ardından, liderlik için yarışabileceğini belirtti.


Premadasa, ülkesinin içinde bulunduğu karışık durumu "belirsizlik ve tam anarşi" şeklinde niteledi.

Ulusal ekonomide Kovid-19 salgını öncesi döneme geri dönmenin kolay olmadığını ancak partisinin bu konuda bir yol haritası olduğunu kaydeden Premadasa, iyileşme sürecinin 4 ila 5 yıl alacağını ifade etti.

Göstericilerin, ülkedeki kötü gidişatın sorumlusu olarak gördükleri Devlet Başkanı Rajapaksa'nın 13 Temmuz'da istifa edeceğini bildirmesi üzerine, milletvekillerinin, 20 Temmuz'da ülkenin yeni devlet başkanını seçmesi planlanıyor.

Nisanda, kendisinden hükümet kurması istenilen Premadasa'nın, iktidarın bu teklifini reddetmesi, bazı çevrelerde eleştirilere neden olmuştu.

Tarihinin en ağır ekonomik krizinin yaşandığı Sri Lanka'da göstericiler, 9 Temmuz'da Başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti.

Protestocular, Devlet Başkanı Rajapaksa'nın resmi konutu ve ofisinin bulunduğu yerleşke çevresindeki barikatları aşarak konuta ve ofise girmişti.

Yerleşkeye girilmesinin ardından Rajapaksa'nın oradan ayrılıp güvenli bir yere götürüldüğü ileri sürülmüştü.

Devlet Başkanı Rajapaksa'nın 13 Temmuz'da istifayı kabul ettiği bildirilmişti.

Sri Lanka'daki durum
Sri Lanka'da halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.

Sri Lanka Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatını vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, en az 250 kişi yaralandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nevşehir'de tarlaya devrilen araçtaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı12 Temmuz 2022 Salı 10:23
  • Tunceli'de minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı12 Temmuz 2022 Salı 10:19
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay evleniyor12 Temmuz 2022 Salı 10:18
  • Srebrenitsa soykırımının 50 kurbanı daha toprağa verildi11 Temmuz 2022 Pazartesi 18:03
  • Kandil'e SİHA atışıyla 2 terörist etkisiz hale getirildi11 Temmuz 2022 Pazartesi 18:01
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de tahıl ihracı için güvenli koridor planıyla ilgili harekete geçme zamanı geldi11 Temmuz 2022 Pazartesi 17:58
  • İstanbul'da yağışlardan evleri zarar görenlere 3 bin lira destek11 Temmuz 2022 Pazartesi 17:30
  • İstanbul'daki yağışta Sarıyer'deki bir camiyi su bastı11 Temmuz 2022 Pazartesi 16:29
  • Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı11 Temmuz 2022 Pazartesi 15:31
  • İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Diyarbakır annelerini ziyaret etti11 Temmuz 2022 Pazartesi 15:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti