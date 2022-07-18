  • BIST 2.439,42
  • Altın 969.78
  • Dolar 17.4969
  • Euro 17.7614
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 22 °C
»

Sri Lanka'da OHAL ilan edildi

Sri Lanka'da geçici devlet başkanı olarak atanan Başbakan Ranil Wickremesinghe, olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.
Sri Lanka'da OHAL ilan edildi

Asya basınındaki haberlerde, ülkede gece geç saatlerde resmi gazete yayımlandığı kaydedildi.

Resmi gazetede, Wickremesinghe'nin önlem olarak ülke genelinde bu sabahtan itibaren OHAL ilan ettiği ifade edildi.

Buna göre, kamu güvenliği, kamu düzeninin korunması, toplum hayatı için gereken malzeme ve hizmetlerin sürdürülebilmesi için bu kararın alındığı belirtildi.

Sri Lanka'daki durum
Sri Lankalılar, ülkenin içinde bulunduğu mali duruma ve yakıt sıkıntısına yönelik protestolarını mart sonunda artırmıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatını vermişti.

Ekonomik krizin girdabındaki Sri Lanka'da protestocular, 9 Temmuz'da başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti.

Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, eşi ve iki korumasıyla 13 Temmuz'da Maldivler'e, bir sonraki gün de Singapur'a gitmişti.

Rajapaksa'nın ülkeyi terk etmesinin ardından Wickremesinghe, geçici devlet başkanlığına getirilmişti.

Rajapaksa, 14 Temmuz'da elektronik posta yoluyla istifa mektubunu göndermişti.

Sri Lanka genelindeki protestolarda şimdiye kadar aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti, en az 250 kişi yaralandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ardahan Belediye Başkanı Demir'in engellilerle ilgili sözlerine tepki18 Temmuz 2022 Pazartesi 09:47
  • Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu18 Temmuz 2022 Pazartesi 09:46
  • Nazmi Arıkan ve şoförünün öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı18 Temmuz 2022 Pazartesi 09:46
  • Antalya - Konya, Konya - Ankara kara yollarında tatil dönüş yoğunluğu18 Temmuz 2022 Pazartesi 09:45
  • Sivas'ta iki aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı18 Temmuz 2022 Pazartesi 09:45
  • Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Civelek'in naaşı Kocaeli'ye getirildi18 Temmuz 2022 Pazartesi 09:44
  • Türkiye ve dünya gündemi18 Temmuz 2022 Pazartesi 09:43
  • Soylu 'uzun zamandır peşindeydik' deyip duyurdu: Necati Utku Kiraz etkisiz hale getirildi!18 Temmuz 2022 Pazartesi 09:32
  • Rusya'dan çok sert tehdit: Ukrayna'yı kıyamet bekliyor18 Temmuz 2022 Pazartesi 09:24
  • Havaya ateş açarak durduruldu! Ekiplere şaşkına çeviren teklif18 Temmuz 2022 Pazartesi 09:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti