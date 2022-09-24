SSB Başkanı Demir: 'MARLİN' NATO tatbikatında görev aldı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Dünyanın ilk elektronik harp kabiliyetine sahip Türkiye'nin insansız suüstü aracı(SİDA) MARLİN, NATO tatbikatında kullanıldı" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Prof. Dr. İsmail Demir, CNN TÜRK canlı yayınında savunma sistemleri ve projelerle ilgili son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunuyor.

Milli Muharip Uçak, Anadolu Gemisi ve Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma'da hangi aşamaya gelindi? Havada, karada, denizde ve savunma sanayii platformlarında yeni hedefler neler? F-35 programına geri dönüş mümkün mü? F-16 verilmezse nasıl bir çözüm bulunacak? sorularına tek tek yanıt verdi.

İsmail Demir'in açıklamalarından satır başları:

Türkiye'nin yurt dışına açılımı devam ediyor. NATO üyesi olmamıza rağmen yaptırımlar hala devam ediyor. Ben ve üç arkadaşım CATSA yaptırımları nedeniyle ABD'ye seyahat edemiyoruz. Keşke yaptırımlar olmasa ABD'ye gitsek diye bir derdimiz yok.

TÜRK ÜRÜNLERİNE İLGİ ARTIYOR

Türkiye'nin Afrika açılımı önemli. Güney Afrika teknoloji olarak biraz önde görünüyor. Katıldığımız fuarla burada boy göstermemiz önemli. Bölgede ilginin arttığını görüyoruz. İşbirliği anlamında çeşitli adımlar atıldı. Savunma sanayi alanında önemli gelişmeler oldu. Türkiye'nin harekat sahasında başarı gösteren ürünlerimizin yanı sıra ürün gamımızın buralarda sergilenmesi, tanıtılması açısından değerli bir katılımdı.

SAVUNMA SANAYİNİN 2023 HEDEFLERİ NE?

Savunma sanayii özelinde verdiğimi taahhütler ve proje takvimleri var. Onların önemli bir kısmını 2023'e odaklama hedefimiz vardı. Milli Muharip Uçak'ın hangardan çıkışı, KIZILELMA'nın uçuşu, bu önümüzdeki yılların önemli projeleri. Denizcilik anlamında Anadolu gemimiz servise girecek. TB-3 oraya hazır hale gelecek. Muhtelif çapta füzelerimiz var bunların birisi seyir füzesi. Onların gelişerek devreye girdiğini göreceğiz. GÖKBEY helikopterimiz uçuşlarını yaptı çok yoğun testlerden geçti. İlk teslimatımızı jandarmamıza yapacağız. Çok sayıda müşteri var. Hızla üretim zincirini tamamlayıp teslimatını sürdüreceğiz. Atmaca füzelerimiz yerli motorla uçmaya başlayacaklar. BOZDOĞAN hava füzelerimiz var. İMECE yer gözlem uydusu uzaya gidecek. Çok sayıda kara aracımız olduğu için onların çeşitli versiyonlarının devreye gireceğini göreceğiz.

DÜNYADA İLK 5-10 DA OLDUĞUMUZ HANGİ KATEGORİLER VAR?

Ticari boyutu önemli ama son zamanlardaki gelişimler gösterdi ki aslında orada kabiliyetinizin olması çok önemli. Ürünlerimizin teknolojik seviyelerini giderek artırıyoruz. Dünyada SİHA'ları herkes biliyor. Güney Afrika'da bazı şirketleri ziyaret ettik. Bizden daha iyi diyemiyoruz. Dünyada birçok ülke SİHA yapıyor ama belirli özelliklerde ön plana çıkıyoruz. Seyir füzesi olsun katı yakıtlı füzeler olsun bunlarda da dünyada gerçekten önde gelen ülkeler arasındayız. Sıralama yapmak istemiyorum ama ilk 10 içinde olduğumuz çok sayıda saha var.

'MMU DEVREYE GİRDİĞİNDE HAVACILIKTA İLK 5'TEYİZ'

Deniz platformlarında bir dizi elektrik sistem, silahlarda önemli ölçüde yerlileşme var. Bunlarda önemli bir harcama kaydediyoruz. Kara, deniz, hava platformlarında dünyada sayılı ülkeler arasına girme eğilimimiz var. MMU devreye girdiğinde havacılık alanında kendimizi ilk 5'te sayabiliriz.

ÇİP KRİZİ SAVUNMA SANAYİİNİ NASIL ETKİLEDİ?

Spesifik olarak şu veya bu demek zor. Çip krizinin etkilediği platformlar var. Çok müthiş bir etkilenmemiz yok. Alternatif ürünlere gidildi. Çok ufak tefek gecikmelere sebep oldu.

TÜRKİYE, F-35 PROGRAMINA TEKRAR DAHİL EDİLECEK Mİ?

Çıkarılma süreci bizim arzumuz dışında alınmış bir karar. Haksız olduğunu söylüyoruz. S-400'ün F-35 ile aynı argümanda bulunamamasının temeli yok. Burada çok net şekilde art niyetli ve S-400'ün bahane olarak kullanıldığını söyleyebilirim. Türkiye belirli kabiliyetleri kendi bünyesine kattı. Bizim MMU sürecimizde kullanıyor olacağız. Konunun ticari olarak gündeme gelmesi durumunda da dünyada üretilecek F-35'ten pay alacaktır. 11 milyar dolar iş payı vardı. Türkiye bu kadar parayı kaybetti tezi yanlıştır. bu işin hacmidir. Karı kaybetmişseniz de bu önümüzdeki 20-30 yıla yayılan bir şeydi. Biz ağlayacak değiliz süreçten çıkarılmanın programa maliyetinin 500-600 milyar dolar olduğunu söylediler.

'F-35'E DÖNERSEK HERKES KARLI OLUR'

Bizim hesaplarımıza göre, imalatta sağladığımız avantajlara göre uçak başı 7-8 milyon dolar ilave maliyet geleceğini düşünüyoruz. Birim F-35'ler 7-8 milyon dolar daha pahalı satılıyor olacak. Bu onlara olan maliyettir. Dönersek herkes karlı olur. Biz yalvarıp yakaracak durumda değiliz. Şu anda F-35 programından çıkıldık olmaması gerekiyor. Tüm görüşmelerde F-35 hakları konusu canlı tutulmaya devam edecek. Burada bir haklılık payımız var. Bu programdan çıkarılmanın verilen para karşılığında maliyeti var. Bizim tahminimiz 10-11 milyar dolar civarındaydı. O açıdan bütün görüşmelerde F-35 iddiamız, sorunların masada tutulması gerekiyor.

TÜRKİYE'NİN UÇAK TEDARİKİ KONUSUNDA B PLANI VAR MI?

F-16 meselesine baktığımızda önce kendi uçaklarımı MMU, KIZILELMA'yı dört dörtlük devreye sokmam lazım. MMU hazırlamak ve en iyi kabiliyetlerle donatmak. HÜRJET'i muhtelif kabiliyetleri yerine getirecek şekilde devreye almak. İkincisi F-16 olmazsa ne olur benim birinci planım bu. Türkiye alternatifsiz değildir diyoruz. Su-35 dahil bütün alternatifler masaya gelir.

'ABD VERMESE BİLE KABİLİYETİMİZ VAR'

Önceliğimiz alternatifin yerine gelmesidir. Biz boşluğu dolduramadık öldük bittik diye bakılmamalıdır. Türkiye opsiyonsuz değildir. Milli sistemlerle vereceğimiz kabiliyetlerle belki hiçbir alternatif sisteme ihtiyacımız olmayacak. Benim arzum keşke bu süreci hızla başarabilsek ve bunların hiçbirine muhtaç olmasak. F-16 bazında elimizdeki F-16'larla modernize etmekle ilgili son derece iddialıyız. ABD hiçbir şey vermese bile F-16'ları devreye alabilecek yerli sistemleri üzerine koyma kabiliyetimiz var. Biz bütün gücümüzle Türkiye'nin hava kabiliyetlerini ele güne mecbur kılmayacak şekilde oluşturacağız. Üzerine koyacağınız kabiliyetler çok önemli. Silah sistemlerinin ne kadarı kontrolünüzde olduğunuz gibi bir dizi senaryo var. Hepsini çalışıp kolları sıvamamız gerekiyor. Türkiye kendi taleplerini yaptı. Bütün gücümüzle çalışacağımızı söyleyebilirim.

YUNANİSTAN'IN SİLAHLANMASI VE AMBARGONUN KALDIRILMASI İLE GÜÇ DENGESİ TÜRKİYE'NİN ALEYHİNE Mİ DEĞİŞİYOR?

Bir taraf silahlanmaya devam ediyor. Türkiye içeride yapacağı hiçbir sistemi dışarıdan almamalıdır. Biz bundan çok çektik. Dünyada çok sayıda SİHA yapan ülke var neden Türkiye'nin SİHA'ları öne çıkıyor? Teknolojileriniz önemli, onların kombinasyonu önemli. Senaryoları hesaba katmanız gerekiyor. Kendimizi sürekli olarak yenilemek zorunda olduğumuzun farkında olmalıyız. Bu gelişmeler Türkiye'nin aleyhine gibi görünen gelişmeler bizi daha da gayretli hale getirebilir.

Bu ülke bıçak kemiğe dayandığında kadını ve erkeği ile mücadele sahasına girmiş ve ayağa kalkabilmiş bir ülkedir. Türkiye alternatifsiz değildir. Bu hızla gidersek göreceksiniz çok daha yeni ürünler ortaya çıkacak.

TÜRKİYE'NİN İNSANSIZ SU ÜSTÜ ARACI 'MARLİN' NATO TATBİKATINDA

Dünyanın ilk elektronik harp kabiliyetine sahip Türkiye'nin insansız suüstü aracı(SİDA) MARLİN, NATO tatbikatında kullanıldı. Platformu ortaya çıkardıktan sonra üzerine koyacağınız sistemlerle ilgili çok opsiyona sahipsiniz. Üzerine füzeler koyabilirsiniz burada olduğu gibi elektronik harp sistemleri koyabilirsiniz. Bu onlardan birisidir. Üzerine koyduğumuz sistem elektronik harp sistemidir. NATO'da tatbikatta görev aldı. Türkiye NATO üyesi bir ülke ve NATO'nun gücüne güç katan bir yapısı var. Geliştirdiğimiz teknolojiler NATO'nun tatbikatında olduğu gibi oraya güç faktörü olarak yansıyacak şeylerdir.