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Stellantis, 20 bin otomobilini geri çağırıyor

Stellantis, park halindeki 12 araçta yangın çıktığının bildirilmesinin ardından 20 bin aracını geri çağırma listesine ekledi.
Stellantis, 20 bin otomobilini geri çağırıyor

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile PSA grubu, 2020 Aralık ayında yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşma sağlamış ve 2021'in başlarında Stellantis markası altında birleşme gerçekleşmişti.

Stellantis, park halindeki araçlarda 12 adet yangın vakasının bildirilmesinin ardından 19 bin 808 plug-in hibrit minivanı geri çağırıyor ve sahiplerini onları şarj etmeyi bırakmaya çağırıyor.

Otomobil üreticisi, geri çağırmanın 2017-2018 Chrysler Pacifica Hybrid araçlarını kapsadığını söyledi.

YARALANMA YOK

Stellantis, yangın çıkan araçların hepsinin şarj cihazına bağlı olduğunu ve herhangi bir yaralanma olmadığını açıkladı.

Stellantis, araç sahiplerine araçları şarj etmekten kaçınmalarını, binalardan ve diğer araçlardan uzağa park etmelerini tavsiye ediyor. Otomobil üreticisi, yangınların nedenini doğrulamak için çalıştığını belirtiyor.

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