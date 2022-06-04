Stokçular kaçacak delik arayacak! Ceza üst sınırı artırılıyor

Vatandaşı koruma altına almak için önemli maddeleri de içerisinde barından 6. Yargı Paketi'yle birlikte önemli kararlar resmiyet kazanacak. Stokçuluğa verilen hapis cezasının üst sınırı 3 yıla çıkarılıyor.

Ev-arsa alım satımı, stokçular gibi önemli konuları içerisinde barından 6. Yargı Paketi AK Parti tarafından TBMM'ye sunulacak.

EV-ARSA SATIMINDA NOTER DETAYI

24 maddelik teklifle, ev-arsa alım satımında tapu dairelerinde gerçekleştirilen devir işlemleri artık noterler aracılığı ile de yapılabilecek. Taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri ve taşınmaz satış sözleşmeleri noter huzurunda düzenlenebilecek.

STOKÇULARA CEZA ARTIRIMI

Teklif ile fiyatları etkileme suçu ile mal veya hizmet satımından kaçınma suçunun cezai müeyyideleri artırılarak, stokçulukla daha etkin mücadele edilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda, stokçuluğa verilen hapis cezasının üst sınırı 3 yıla çıkarılıyor. Bu suçu işleyenler ruhsatlı simsar veya borsa tellalı ise ceza ayrıca yarısı oranında artırılıyor ve üst sınır 4,5 yıla çıkarılıyor. Yine, piyasada dalgalanma oluşturacak şekilde fiyatları etkileme suçunu işlemenin cezası da 2 yıldan 3 yıla yükseltiliyor.

HAKİM ADAYLIĞI UYGULAMASI KALKIYOR

Teklife göre, hâkim adaylığı uygulaması kaldırılıyor, bunun yerine hakim-savcı yardımcılığı müessesesi getiriliyor. Hâkim-savcı yardımcılığının süresi 3 yıl oluyor. Hâkim ve savcı yardımcılığı sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlar hâkim ve savcı olarak atanacak. Yargıtay, Birinci Başkanlık Kurulu 12 olan asıl üye sayısı 8’e, yedek üye sayısı da 8’den 4’e düşürülüyor. Ayrıca, birinci başkanlık kuruluna seçilecek üyelerin bir seçim dönemi geçmeden yeniden seçilemeyeceklerine ilişkin sınırlama kaldırılıyor.