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'Stokçuluk' ve 'fiyatları etkileme' suçlarının cezası artırılacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla başlatılan çalışmaya göre Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) 'stokçuluk' ve 'fiyatları etkileme' suçlarının cezaları artırılacak.
'Stokçuluk' ve 'fiyatları etkileme' suçlarının cezası artırılacak

Son günlerde yaşanan ayçiçeği yağındaki stokçuluk tartışmalarının ardından Adalet Bakanlığı, harekete geçti. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, TCK'nın 240'ıncı maddesinde düzenlenen 'stokçuluk' suçundaki cezalar artırılacak. 240'ıncı maddede düzenlenen 'Belli bir mal veya hizmeti satmaktan kaçınarak kamu için acil bir ihtiyacın ortaya çıkmasına neden olan kişi, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır' denilen cezalar, 1 yıldan 3 yıla kadar hapse çıkarılacak.

237'NCİ MADDEYE DE DÜZENLEME

TCK'nın 237'nci maddesinde düzenlenen 'fiyatları etkileme' suçunun da cezası artırılacak. 237'nci maddede yer alan 'İşçi ücretlerinin veya besin veya malların değerlerinin artıp eksilmesi sonucunu doğurabilecek bir şekilde ve bu maksatla yalan haber veya havadis yayan veya sair hileli yollara başvuran kimseye üç aydan iki yıla kadar hapis ve adli para cezası verilir' düzenlemesindeki cezalar artırılarak, bu suçu işleyenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis getirilecek.

Öte yandan Bakan Bozdağ, dün katıldığı toplantıda, "Stokçulukla ilgili maddelerdeki yaptırımları ele alıp, yeniden düzenleyeceğiz" açıklamasında bulunmuştu.

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