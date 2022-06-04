Stoltenberg ile İsveç-Finlandiya görüşmesi! Başkan Erdoğan şartları açık açık ifade etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik talebi ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsveç ve Finlandiya’nın üyelik taleplerine dair Türkiye’nin güvenlik endişelerinin haklı ve meşru temellere dayandığını belirtti.

BAŞKAN ERDOĞAN ŞARTLARI SIRALADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her iki ülkenin de terörizmi desteklemekten vazgeçtiklerini, Türkiye’ye yönelik yaptırımları kaldırdıklarını, ittifak dayanışması sergilemeye hazır olduklarını çok açık ve net bir şekilde ortaya koymaları gerektiğini vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de önemli bir müttefik olan Türkiye’nin beklentilerinin karşılanması gerektiğine dikkati çekti.

Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi hakkında açıklama

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya olası katılımlarını ele aldıklarını bildirdi.

Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.

Yapıcı bir görüşme olduğunu kaydeden Stoltenberg, Türkiye'nin değerli bir müttefik olduğunu, gıda güvenliği konusunda bir anlaşma olabilmesine yönelik Türkiye'nin çabalarını takdir ettiklerini belirtti.

Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımları meselesini ele aldıklarını ve diyaloğu sürdüreceklerini ifade etti.