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Stoltenberg: Ukrayna'ya güçlü siyasi destek sağlamaya devam edeceğiz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO-Ukrayna Komisyonu'nun olağanüstü toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Stoltenberg: Ukrayna'ya güçlü siyasi destek sağlamaya devam edeceğiz

Moskova'nın Donetsk -Luhansk kararını kınadıklarını belirten Stoltenberg, “Ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'ya daha fazla saldırısını da kınıyoruz. Moskova şimdi Ukrayna'yı istikrarsızlaştırmaya yönelik gizli girişimlerden açık askeri faaliyete geçti. Bu Rusya tarafından ciddi gerilimi tırmandırma ve uluslararası hukukun açık bir ihlali. Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü daha da baltalıyor. Çatışmaya barışçıl bir çözüm bulma çabalarına zarar veriyor ve Avrupa güvenliği için ciddi sonuçları var” şeklinde konuştu.


 

“BU SADECE RUSYA’NIN YARATTIĞI BİR KRİZ”


 

Bunun sadece Rusya’nın yarattığı bir kriz olduğunu ifade eden Stoltenberg, Rusya’nın ‘tekrarlanan provokasyonlarına’ yanıt vermeme konusundaki itidalinden dolayı da Ukrayna’yı takdir ettiklerini belirtti. Ukrayna halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde olduklarını söyleyen Stoltenberg, “Müttefikler, Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam destek vermek için birleştiler. Ukrayna'ya güçlü siyasi destek sağlamaya devam edeceğiz ve müttefikler,  sürekli mali desteğin yanı sıra Ukrayna'nın kendisini savunmasına yardımcı olacak ekipman sağlıyor.  Belarus da dahil olmak üzere Rusya aylardır 150 binden fazla asker, savaş uçağı ve saldırı helikopterleri ile Ukrayna ve çevresinde büyük bir askeri güç yığıyor. Pek çok birim şimdi savaş düzenlerinde konuşlandırıldı. Kamplarının dışında, sahadalar ve saldırmaya hazırlar. NATO, tüm müttefikleri koruma ve savunma kararlılığında kararlı ve birlik içindedir” dedi.


 

“İTTİFAKI SALDIRGANLIKTAN KORUMAK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”


 

Son haftalarda müttefiklerin, ittifakın doğu kısmına binlerce asker daha yerleştirdiğini ve daha fazlasının da beklemeye alındığını belirten Stoltenberg, “Yüksek alarmda 100'den fazla jetimiz var. Kuzeyden Akdeniz'e kadar denizde 120'den fazla müttefik gemisi var. İttifakı saldırganlıktan korumak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. NATO müttefikleri ve uluslararası toplumun geri kalanı, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı daha fazla saldırgan eylemde bulunması halinde bunun yüksek bir maliyeti olacağı konusunda uyardı” dedi.


 

“AÇIKLANAN EKONOMİK YAPTIRIMLARI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUM”


 

Bugün birçok NATO müttefiki tarafından açıklanan ekonomik yaptırımları ve Alman hükümetinin Nord Stream 2 (Kuzey Akım 2) boru hattını onaylayamayacağı kararını memnuniyetle karşıladığını kaydeden Stoltenberg, “Rusya'yı mümkün olan en güçlü şekilde diplomasi yolunu seçmeye çağırıyoruz. Bu, bir nesil için Avrupa güvenliğinde en tehlikeli an. Ancak Avrupa ve Kuzey Amerika, NATO'da birlikte güçlü durmaya devam ediyor.  Birlik olarak birbirini savunmaya ve korumaya kararlıdır” şeklinde konuştu.

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