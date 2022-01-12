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Stoltenberg’den Rusya açıklaması: Bu kolay bir görüşme değildi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO-Rusya Konseyi Toplantısı’nın ardından düzenlediği basın toplantısında, “Bu kolay bir görüşme değildi. Ama tam da bu yüzden bu toplantı çok önemliydi” dedi.
Stoltenberg’den Rusya açıklaması: Bu kolay bir görüşme değildi

Düzenlediği basın toplantısında NATO-Rusya Konseyi Toplantısı’nı değerlendiren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Bu kolay bir görüşme değildi. Ama tam da bu yüzden bu toplantı çok önemliydi. Ukrayna ve çevresindeki durum, Avrupa’nın güvenliği üzerindeki etkileri hakkında çok ciddi ve doğrudan bir fikir alışverişimiz oldu. Bu konularda NATO Müttefikleri ile Rusya arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Farklılıklarımızı aşmak kolay olmayacak ama bu, tüm NATO Müttefikleri ve Rusya'nın aynı masanın etrafında oturup diyalog kurduğunun olumlu bir işareti” dedi.

‘AÇIK KAPI POLİTİKASINA’ VURGU

Stoltenberg, Rusya’nın NATO’dan yeni üyeler almayı durdurması ve Avrupa’nın doğusundaki birliklerini geri çekme talebinde bulunduğunu ifade ederek, NATO’nun ‘Açık Kapı Politikası’ uyguladığını vurguladı. “Müttefikler, NATO'nun ‘Açık Kapı Politikasını’ ve her ulusun kendi güvenlik anlaşmalarını seçme hakkını yeniden ifade etti” diyen Stoltenberg şöyle devam etti:

“Müttefikler, ittifakın doğusundaki birliklerin varlığı da dahil olmak üzere, birbirlerini koruma ve savunmaktan vazgeçmeyeceğini açıkça belirttiler. Aynı zamanda, hem Rusya hem de Müttefikler diyaloğu sürdürme ve gelecek toplantıların ihtiyacını dile getirdiler. NATO müttefikleri, daha detaylı görüşmeler yapmak için Rusya ile tekrar görüşmeye hazır.”

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