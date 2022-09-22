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Stres yönetimi söyleşisi

Keçiören Belediyesi Engelli Gündüzlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından ilçedeki engelli bireylerin ailelerine yönelik ‘Stres Yönetimi’ konulu söyleşi düzenledi.
Stres yönetimi söyleşisi

Söyleşi Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili ve Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Işıkhan tarafından gerçekleştirildi. 

NELER YAPILMASI GEREKTİĞİ… 

Söyleşide Türkiye’de son yıllarda büyük bir ivme kazanan ve engelli yaşamını kolaylaştıran sosyal politikaları anlatan Işıkhan, bu konuda devletin sunduğu imkânları da tek tek ele aldı. Olası bir problemle karşılaşıldığında engelli bakım yükünün hafifletilmesi için neler yapılması gerektiği konusunda aileleri bilgilendiren Işıkhan, engellilerin sosyal hayata katılımı ve engelli bireyin psikolojisinin önemli olduğuna da değindi. 

ENGELSİZ KEÇİÖREN 

Keçiören’de 1994 yılından itibaren ‘Engelsiz Keçiören’ sloganıyla engellilere yönelik birçok ilki hayata geçirdiklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Henüz Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz yokken biz engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın problemlerini çözmek için ‘Engelsiz Kent, Engelsiz Yaşam’ diyerek birçok sempozyum düzenledik. Ayrıca inşa ettiğimiz tüm park ve spor tesislerini engelli vatandaşlarımızın faydalanabileceği şekilde yapıyoruz. Tüm yeni binalarda asansörü zorunlu tutuyoruz. Engelli vatandaşlarımız bir yere gitmek istedikleri zaman engelli araçlarımızı talep ediyorlar ve görevlilerimiz ücretsiz olarak işlerini halledecekleri yerlere götürüp tekrar evlerine bırakıyor. Bugünkü söyleşide de göz bebeğimiz olan engelli bireylerimizin ailelerine önemli bir rehberlik hizmeti verdik” dedi. 


 

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