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Su çekilince, 2 bin 800 yıllık kaleye 30 yıl sonra yürüyerek gidebildiler

TUNCELİ'de Urartular döneminde tepeye inşa edilip, 1974'te Keban Baraj Gölü'nün suları altında kalarak ada haline gelen, 2 bin 800 yıllık Pertek Kalesi'nde 30 yıl sonra ilk kez tarihi gezi yapıldı.
Su çekilince, 2 bin 800 yıllık kaleye 30 yıl sonra yürüyerek gidebildiler

Milattan önce 8'inci yüzyılda Murat Nehri'nin kıyısındaki sivri tepenin üzerine Urartular tarafından inşa edilen Pertek Kalesi, 1974'te Keban Barajı'nın kurulmasıyla sular altında kalarak ada görünümüne kavuştu. Türkiye'nin doğal gölleri arasında 675 kilometrekarelik alanıyla 3'üncü sırada yer alan, Elazığ ile Tunceli sınırını belirleyen Keban Baraj Gölü'nün ortasında kalan 2 bin 800 yıllık tarihi kale, Urartular'dan Persler'e, Helenler'e, Roma'ya, Selçuklular'a ve Mengücekliler'e ev sahipliği yaptı. Osmanlılar zamanında onarılan, iç içe 2 surdan oluşan kalenin surları arasında yapı kalıntıları bulunuyor. Kalenin güney cephesindeki yontma taşların arasına kondurulmuş kırmızı sert tuğlalar ve serpiştirilmiş mavi çiniler içinde ise sarnıç ve yapı kalıntıları mevcut. Tarihi kale, konumu itibarıyla Elazığ'daki Harput Kalesi ve Pertek ilçesindeki Sağman Kalesi birbirleriyle görüş mesafesinde bulunuyor.

SULAR ÇEKİLİNCE YOL AÇILDI

Geçen yılda yaşanan kuraklık nedeniyle baraj suları minimum seviyeye düşünce, tarihi kaleye 30 yıl sonra ilk kez yürüyerek gidildi. Tunceli’den yaklaşık 50 doğasever, önce Pertek Feribot İskelesi'ne oradan da Pertek Kalesi'ne yürüyüp, kalede tarihi yolculuğa çıktı. Barajın ortasındaki tarihi kaleye yürüyerek gidebildiklerini belirten doğasever Hıdır Yanmaz, "30 senedir ilk defa karşılaşılan bir doğa olayıyla karşı karşıyayız. Daha önce burayı ancak feribottan, uzaktan görebiliyorduk. Ancak yakın zamanda suların çekilmesiyle burayı gördük. Barajın ortasında bir kaleydi, sular bayağı çekilmiş ve biz bu durumu görünce bayağı şaşırdık. Yakın zamanda barajın suları çekildi ve bizler de buraya yürüyerek geldik. Çok memnun kaldık. Bu olaya tanıklık etmek için Munzur 62 Gezi Grubu olarak buraya gezi düzenledik. Gelen arkadaşlarımız buna ilk defa şahitlik edecekler ve uzun yıllar sonra bu olayı hatırlayacaklar. Güzel bir gezi. Hava güzel, kar da az. Kalabalık bir grupla geldik, geziyoruz" dedi.

Kaleye yürüyerek gidilmenin ilk olduğunu söyleyen Özge Karataş, "Önceleri barajdan dolayı yürüyerek gelme şansı yoktu. Ancak feribottan izliyorduk. Yürüyerek gelmek bizim için ilk oldu. Tarihi kalede gezip bol bol fotoğraf çektik" diye konuştu.

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