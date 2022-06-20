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Su da kartlandı

Hamamönü’nde kafe işletmeciliği yapan Emrah Hatipoğlu, gelirlerin giderleri karşılamadığından yakınarak, 2-3 liralık pet suyu bile kredi kartıyla ödemek isteyen müşteri sayısının arttığını söyledi.
Su da kartlandı

Altındağ Hamamönü’nde 11 yıldır gıda sektöründe kafe işletmeciliği yapan Emrah Hatipoğlu, son dönemde esnafın yaşadığı ekonomik zorlukları gazetemize anlattı. Hatipoğlu, “Bir suyu bile kredi kartıyla ödeyen insanlar görüyorum, üzülüyorum. Bırakın bahşiş vermeyi 2-3 liralık suyu bile kartla ödemek zorunda kalanlar çıkıyorsa, burada sıkıntı var demektir” dedi.

İŞLER DURGUN

Esnaf Emrah Hatipoğlu, şunları kaydetti: “Son dönemde ülke ekonomimizde yaşanan olumsuzluklar işlerimizi kötü etkiliyor. İşlettiğim mekâna günde birçok insan gelip gidiyor. Bakıldığı zaman 3 lira 5 lira hesabı yapan müşterilerimiz de oluyor, bu durumu sorun etmeyen müşterilerimiz de oluyor. Ama bazı durumlar oluyor ki bir suyu bile kredi kartından alan insanlar görüyorum. Şayet benim çok param olsa hiç kredi kartı ile uğraşmam hatta üstüne bahşiş bile veririm ama insanların elinde olmadığı zaman bir şişe suyu bile kredi kartından almak zorunda kalıyorlar. Bu durumda ekonomimizin ne durumda olduğunu açıkça gösteriyor.” 

FİYATLAR DÜŞÜK, KAZANÇ AZ

Yeme içme sektörü olarak bakıldığında Hamamönü’ndeki diğer işletme sahiplerinden daha az fiyatlarla çalıştıklarını dile getiren Hatipoğlu, “Akşam çalıştırdığım personelimin parasını verdikten sonra cebime bir şey kalmadığında gerçekten zorlanıyorum” dedi.

“ÇARK DÖNSÜN DİYE ÇALIŞIYORUM”

“Zararına iş yapıyorum. Çark dönsün diye çalışıyorum. Bir şeyler kazanayım da bir yere yatırım yapayım demek artık çok zor” diyen Hatipoğlu,  sözlerine “Zaten yatırım yapamıyoruz. Bu dükkânın çarkı dönmediği zaman kapatıp gitmemiz lazım” diyerek devam etti.

TEK AVANTAJIM: KİRA VERMEMEK

Hatipoğlu, “Ülkemizde serbest piyasa diye bir durum var. Serbest piyasa da beraberinde rekabeti getiriyor. Eğer serbest piyasa olmasaydı maliyetleri hükümet belirlerdi ve her yerde bu eşit olurdu. Ben burada 2 kişilik kahvaltıdan 100 TL alıyorum. Kâr elde ediyor muyum, hayır. Yanımda birçok eleman çalışıyor. Benim burada bu güzergâhta tek avantajım kira vermemek” diye konuştu.

BAŞIMIZ DİK

Her gün her şeye ayrı bir zam gelmesinden dertli olan Hatipoğlu, “Devlet asgari ücrete, emekliye vs. zam yapacak ama bu durumda beraberinde bir ferahlık sağlamayacak. Çünkü maliyet artacak. Aynı oranda yine her şeye zam gelmeye devam edecek. Zaten pandemi ekonomiyi ve insanları çok fazla etkilemişti açıkçası bu etkiler şu an hala sürmeye de devam ediyor. Fakat başımız dik durabiliyoruz. Bir toparlanma olacağını düşünüyorum” diyerek gündemde olan asgari ücret zammı konusuna değindi.

BU SENEYİ ATLATAN AYAKTA KALIR

Çoğu insanın hala bir uyum sağlama süreci içerisinde olduğunu vurgulayan Hatipoğlu, “Bu seneyi atlatan herkes kurtulur. Neden diye soracak olursanız şöyle açıklayayım. İnsanlar şu an şokta. Her gün her şeye farklı bir zam gelmesi herkesi tedirgin ediyor. Ama bu seneyi geçiren herkes 1 yıl sonra normalleşecek. Alışılacak. Artık zamlara da normal gözüyle bakılacak” diyerek sözlerini noktaladı.

BUKET BESLEN / İLKSAYFA-

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