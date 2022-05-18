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Su tankeri güvenlik kulübesinin üzerine devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

RİZE’nin İkizdere ilçesinde bir taş ocağı şantiyesinde freni patlayan kamyonun çarptığı su tankerinin üzerine devrildiği güvenlik kulübesinde görevli Enver Demirci (32) hayatını kaybetti,
Su tankeri güvenlik kulübesinin üzerine devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

İlçenin Cevizlik köyünde bir firmaya ait taş ocağında, Mehmet Morgil'in kullandığı 53 K 4655 plakalı taş yüklü kamyon, freninin boşalması sonucu Dursun Yılmaz’ın kullandığı 06 FY 7335 plakalı su tankerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan tanker, güvenlik kulübesinin üzerine devrildi. Kazada tanker sürücüsü Yılmaz ile kulübedeki güvenlik görevlileri Enver Demirci, Yunus Aksu ve Samet Öztürk yaralandı. Şantiye çalışanlarının ihbarı ile olay yerine jandarma, AFAD, 112 Acil Servis ile İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yaralılar, ambulanslarla Rize Devlet Hastanesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Enver Demirci doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. 3 yaralının ise tedavileri sürüyor. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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