Su ürünleri ihracatı devlet destekleriyle arttı

Türkiye'nin su ürünleri ihracatı, verilen devlet desteklerinin katkısıyla, geçen yıl bir önceki yıla göre miktar bazında yüzde 19 artarak 239 bin tona, tutar bazında yüzde 30 artarak 1 milyar 376 milyon dolara ulaştı.

AA muhabirinin, Tarım ve Orman Bakanlığından aldığı bilgilere göre, Türkiye'nin ihracat temelli büyümesine katkısı giderek artan su ürünleri sektörüne dair avcılık ve yetiştiricilik rakamları, Bakanlıkça sağlanan destekler, çevre hassasiyetli üretim politikaları ve avcılığa yönelik alınan geçici durdurma kararlarının etkisiyle yükseliş gösterdi.

Bakanlığın, su ürünleri sektörüne ilişkin çalışmalarının olumlu etkileri ortaya çıkmaya başlarken, bu kapsamda Türkiye'nin marka değeri olan Türk somonu konusunda 2 yıldır önemli çalışmalar yürütülüyor. Söz konusu çalışmaların neticesinde bu balığın üretimi geçen yıla göre yüzde 122 artarak 40 bin tona ulaştı. Bakanlık, iç ve dış pazarda Türk somonunun tanıtım ve pazarlama çalışmalarını sürdürmeyi de planlıyor.

İhracatta çift haneli artışlar yaşandı

Kovid-19 salgını dönemi ve sonrasında oluşan olumsuzluklara karşın 2021'de su ürünleri ihracatı, miktar bazında, bir önceki yıla göre yüzde 19 artarak 239 bin tona, tutar bazında yüzde 30 artarak 1 milyar 376 milyon dolara ulaştı. Buna karşılık 217 milyon dolar karşılığı 105 bin tonluk ithalat yapıldı.

Su ürünleri sektöründe net ihracatçı konumunda bulunan Türkiye, geçen yıl, toplam 106 ülkeye ihracat yapma başarısı gösterdi. İhracatın yüzde 55'i Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gerçekleştirildi.

Böylece Bakanlık, sürdürülebilirlik hedefi doğrultusunda, küresel iklim değişikliğinin en çok etkilediği su ürünleri sektörüne dair yıllık hedeflerini yakalayarak, ihracat rakamlarını artırmış oldu.

Kamu-özel sektör iş birliğini güçlendirerek, bilim insanlarının çalışmalarını kendisine dayanak yapan Bakanlık, su ürünleri alanının büyümesinde devamlılığı sağlamak için her türlü desteği vermeyi planlıyor.

Avda hamsi, yetiştiricilikte levrek ilk sırada

Öte yandan, üretim açısından bakıldığında, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, su ürünleri üretimi geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 1,8 artışla 799 bin 851 ton olarak gerçekleşti.

Toplam su ürünleri üretiminin, yüzde 41'ini avcılık, yüzde 59'unu yetiştiricilik ürünleri oluşturdu. Geçen yıl avcılık yoluyla yapılan toplam üretim 328 bin 165 ton, yetiştiricilik üretimi ise 471 bin 686 ton oldu. Avcılık üretiminin 262 bin 297 tonu deniz balıklarından, 32 bin 728 tonu balıklar dışında kalan deniz ürünlerinden, 33 bin 140 tonu ise iç su ürünlerinden oluştu.

Bakanlıkça geçen yıl alınan kısmi durdurma kararının ardından, hamsi boylarında ciddi artış gözlemlendi. 2021'de 151,6 bin ton hamsi avlanırken, bunu 28 bin tonla çaça ve 19,6 bin tonla istavrit (kraça) takip etti.

Yetiştirilen başlıca balık türleri ise iç sularda 135 bin 732 tonla alabalık, denizlerde ise 155 bin 151 tonla levrek ve 133 bin 476 tonla çipura oldu.