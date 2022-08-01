"Su üstü harekatı" kursuna katılan komandolar zorlu görevlere hazır

Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulunda "su üstü harekatı" kursuna katılan subay ve astsubaylar, Eğirdir Gölü'nde yapılan eğitimlerde su üstünden sızarak ansızın karaya çıkma başarısıyla dikkati çekti.

Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında gördükleri zorlu eğitimlerle terörle mücadelenin en önemli unsurlarından biri haline gelen komandolar, "su üstü harekatı" eğitimiyle zorlu deniz, göl, durgun su, akarsu şartlarındaki görevlere hazırlandı.

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı, dünyanın en zorlu askeri eğitimleri arasında gösterilen Komando İhtisas Kursu'na ev sahipliği yapıyor. Yılda bir kez düzenlenen ve gönüllük esasına göre başvuruların yapıldığı kursa sadece subay ve astsubaylar katılabiliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı verdiği başarılı mücadelede en önemli görevlerden birisini de mavi bereli komandolar üstleniyor.

Su üstünden sızarak hedefi vurdular

Zorlu kursu tamamlayabilmek için yoğun çaba sarf eden komandolar, 8 aya yakın süren komando kursunun aşamalarından "su üstü harekatı" eğitimini de aldı.

Anadolu Ajansı ekibinin görüntülediği eğitimler sırasında, Eğirdir Gölü'nde uzun bir mesafeyi yüzerek geçen komandolar, hiç beklenmedik bir anda ve hesap edilmeyen noktadan karaya çıkarak hedefleri vurdu.

Ön yüzücü komandolar sessizliği sağlamak için tam teçhizatla yüzerek karaya çıktı. Kıyı keşfi yapan komandolar düşman hedefleri, mayınlar, doğal engelleri tespit ederek ellerindeki fener ile mors alfabesi aracılığıyla bottaki birliğe bilgi verdi. Bunu gören komandolar ardından kürek çekerek harekete geçti.

Mavi bereli Türk komandoları, senaryo gereği denizden botlar ile hiç beklenmedik zamanda ve yerden kıyıya yaklaştı. Karaya yaklaştıklarında devirdikleri botla kamufle olan komandolar yüzerek ilerledi.

Karaya ulaştıklarında sazlıkların arasından ansızın çıkan mavi bereliler, düşman hedeflerini yok etti. Ardından farklı bir yoldan dönüşe geçen komandolar, doğadan topladıkları malzemeler ile sal yapıp su üzerinden güvenli şekilde birliklerine döndü.

Komandolar, bu harekat ile her türlü su engelini aşma yöntemlerini öğrenerek deniz ötesi hedeflere sızma, komando harekatı icra etme ve sıyrılma konularında ustalaştı.

Komandolar, ayrıca teçhizatla askeri kurbağalama yüzme, kule atlama, su altı yüzme, dalış, su altından tüplü intikal, sal yapma, bot devirme, denizden ikmal gibi zorlu eğitimlere tabi tutuldu.

"Dosta güven, düşmana korku" verdiler

Türkiye'nin dört bir yanından Eğirdir'e gelen subay ve astsubaylar, yılda bir kez düzenlenen ve gönüllük esasına göre başvuruların yapıldığı kursu bitirmek için su üstü komando harekatının yanı sıra "Derin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe harekatı", "Kara komando harekatı", "Hava indirme harekatı" ve "Meskun mahallerde teröristle mücadele harekatı" safhalarına katıldı.

Güç, cesaret ve kararlılık gerektiren kursa katılan komandolar, eğitimlerde gösterdikleri başarıyla "dosta güven, düşmana korku" verdi.

Kahraman komandolar mezun oldu

Dünyanın en zorlu eğitimleri arasında gösterilen Komando İhtisas Kursu'nu başarıyla tamamlayan 2'si kadın 75 komando, ant içip brövelerini taktı.

Dağ Komando Okulu'nda 30. ve 31. dönem temel eğitimlerini tamamlayan 75 subay ve astsubay için düzenlenen törende, komandoların bröveleri Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç tarafından takıldı.

Çok zorlu eğitim süreci tamamlandı

Tümgeneral Tayanç, törende yaptığı konuşmada, ant içme töreninin manevi değerinin çok büyük olduğunu söyledi.

Sınır güvenliği için başlatılan operasyonlarda görev alan askerlerin yüzde 95’inin Eğirdir Dağ Komando Okulu'nda eğitim gördüğü bilgisini veren Tayanç, "Zorlu eğitim sürecinde 208 kişiden sadece 75 kişi bu eğitimi başarıyla bitirdi. 75 kahraman silah arkadaşımız çok ama çok zorlu bir eğitim sürecini tamamladı. Harekat bölgelerinde güven vereceğimiz dostlarımız olduğu gibi caydırıcı olacağımız, kendilerine korku sağlayacağımız düşmanlarımız var. Kahraman askerlerimiz burada aldıkları eğitim ışığında yorulmak, durmak bilmeden hep bir adım ileri gideceklerdir." ifadelerini kullandı.

Tören geçişi yapan askerler, ardından 8 aydır görmedikleri aileleriyle bir araya gelerek özlem giderdi. Komandoların aileleri de bu kavuşma sırasında mutluluk gözyaşı döktü.