  • BIST 2.028,83
  • Altın 765.42115
  • Dolar 13.3803
  • Euro 15.0787
  • Ankara -4 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya -2 °C
»

Şubat ayında konut ve sanayi gazına zam yok

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), şubat ayında mesken ve sanayi aboneleri için uygulanan geçerli tarifenin sabit kaldığını, elektrik üretim amaçlı tarifeye ise yüzde 14 zam yapıldığını duyurdu.
Şubat ayında konut ve sanayi gazına zam yok

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde şubat ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine şubatta uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğal gaz için 1860 lira oldu, sanayi abonelerinin tarifesinde ise 1000 metreküp gazın fiyatı 6 bin 300 lira oldu.

Elektrik üretim amaçlı tarife ise yüzde 14 artışla 1000 metreküp doğal gaz için 6 bin 300 liraya çıktı.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Küresel piyasalar pozitif seyrediyor01 Şubat 2022 Salı 09:38
  • Dolar düştü, altın yükseldi01 Şubat 2022 Salı 09:27
  • Faiz belirleme yetkisi Merkez Bankası'na verildi! Yurtdışındaki vatandaşlar için TL kararı01 Şubat 2022 Salı 09:26
  • BIST 50 endeksindeki paylarda, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak01 Şubat 2022 Salı 09:16
  • İş dünyası, Kredi Garanti Fonu kefaletiyle kullandırılacak destek paketlerinden memnun01 Şubat 2022 Salı 09:15
  • Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi, kış sezonuna yüzde 100 doluluk oranıyla girdi31 Ocak 2022 Pazartesi 16:06
  • Merkez Bankası, hükümete 'Açık Mektup' gönderdi31 Ocak 2022 Pazartesi 16:01
  • Bankacılık sektörünün aktifleri 9,2 trilyon liraya ulaştı31 Ocak 2022 Pazartesi 15:21
  • Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup! 'Liralaşma'yı anlattı31 Ocak 2022 Pazartesi 15:01
  • Avro Bölgesi dördüncü çeyrekte yüzde 0,3 büyüdü31 Ocak 2022 Pazartesi 14:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti