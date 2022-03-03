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Şubatta fiyatı en fazla artan karnabahar, en çok düşen çocuk kazağı oldu

Tüketici fiyatları bazında şubatta en fazla fiyat artışı yüzde 88,51 ile karnabaharda, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 10,53 ile çocuk kazağında görüldü.
Şubatta fiyatı en fazla artan karnabahar, en çok düşen çocuk kazağı oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay, karnabahardaki fiyat artışını yüzde 79,11 ile kabak, yüzde 53,51 ile domates, yüzde 53,06 ile maydanoz izledi.

Şubatta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 49,01 ile kıvırcık, yüzde 48,90 ile dolmalık biber, yüzde 41,84 ile salatalık, yüzde 40,26 ile ıspanak, yüzde 39,99 ile nane, yüzde 38,64 ile sivri biber ve yüzde 31,35 ile beyaz lahana yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 10,53 ile çocuk kazağında oldu. Bunu yüzde 7,39 ile çocuk botu, yüzde 6,39 ile kadın sweatshirtü, yüzde 6,28 ile kadın hırkası, yüzde 6,03 ile kaban anorak (çocuk için) takip etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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