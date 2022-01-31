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Suç kayıtları olan arkadaşların ihbar kavgası: 1 ölü

IĞDIR’da çeşitli suçlardan haklarında dosya bulunan iki arkadaş arasında birbirini ihbar etme iddiası yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü. Polis tarafından yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Suç kayıtları olan arkadaşların ihbar kavgası: 1 ölü

Olay, 29 Ocak günü saat 20.30 sıralarında Iğdır merkez Karaağaç Mahallesi Samanpazarı mevkisinde meydana geldi. Çok sayıda suçtan haklarında dosya bulunan Mustafa Özgürce ile Y.A. arasında birbirlerini ihbar etme iddiası yüzünden kavga çıktı. Y.A.’nın bıçakla yaraladığı Mustafa Özgürce, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Cinayetin ardından kaçan Y.A. saklandığı evinde Iğdır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Y.A., tutuklanarak Iğdır S Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na konuldu.

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