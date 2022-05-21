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Sulama kanalında sıkışan inci kefalleri kovalarla akarsuya taşındı

Sulama kanalında sıkışan inci kefalleri kovalarla akarsuya taşındı
Van'ın Erçek Gölü'nden üremek için akarsulara göç ederken, arklarda sıkışan tonlarca inci kefali ekiplerin zamanında müdahalesiyle ölmekten kurtarıldı.
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