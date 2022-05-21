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Sulama kanalında sıkışan inci kefalleri kovalarla akarsuya taşındı
Sulama kanalında sıkışan inci kefalleri kovalarla akarsuya taşındı
Van'ın Erçek Gölü'nden üremek için akarsulara göç ederken, arklarda sıkışan tonlarca inci kefali ekiplerin zamanında müdahalesiyle ölmekten kurtarıldı.
21 Mayıs 2022 Cumartesi 10:18
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.