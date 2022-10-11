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Süleyman Bodur, hayatını kaybetti

Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Süleyman Bodur, 88 yaşında hayatını kaybetti.
Süleyman Bodur, hayatını kaybetti

Kale Grubu’nun kurucusu ve Onursal Başkanı merhum Dr. (h.c.) İbrahim Bodur’un kardeşi, Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay’ın amcası, Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Süleyman Bodur, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Merhum Süleyman Bodur’un cenazesi, 12 Ekim 2022 Çarşamba günü (yarın) Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde (İstanbul) kılınacak öğle namazından sonra, 13 Ekim 2022 Perşembe günü, Çan Kaleseramik Fabrikaları Camii’nde düzenlenecek tören sonrasında Nevruz Köyü Mezarlığı Aile Kabristanı’na defnedilecek.

Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, yaptığı yazılı açıklamada, “Kale Grubu’na büyük emekleri olmuş, çalışkanlığı, eğitime önem veren ve araştırmacı kimliğiyle öne çıkan, sporcu, vefalı, hem iyi hem kötü günde dostlarının yanında olan, insanlara saygı ve nezaketle yaklaşıp hayatlarına değen amcam, kıymetli Dr. Süleyman Bodur’u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.” dedi.

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