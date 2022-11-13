Süleyman Soylu, Bekir Bozdağ ve Fuat Oktay Taksim'de

Taksim'deki patlamaya ilişkin açıklama yapan Fuat Oktay, "Kadın olduğunu değerlendirdiğimiz bir saldırganın bombayı patlatması sonucu bir terör eylemi olduğu görülüyor" dedi.

Türkiye'nin gözü İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde..

Taksim İstiklal Caddesi'nde saat 16.20 sıralarında meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi de yaralandı..

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, patlamanın meydana geldiği olay yerinde incelemelerde bulundu.

Olay yerinden açıklama

İncelemeler sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, olayın bir terör eylemi olduğunu düşündüklerini belirtti.

"Terör eylemi olduğu görülüyor"

"Milletimizin başı sağolsun" diyen Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu an itibarıyla kadın olduğunu değerlendirdiğimiz bir saldırganın bombayı patlatması sonucu bir terör eylemi olduğu görülüyor. 4'ü olay yerinde olmak üzere 6 kişiyi kaybetmiş bulunuyoruz. 2'si ağır olmak üzere 81 yaralımız var.

"Bu tetikçilerin arkasında kim varsa hesabı sorulacak"

Biz kararlıyız. Bu olayların arkasında her kim varsa sonuna kadar, sınırların içinde değil dünyanın öbür ucuna da gitse bunlara ulaşılacaktır. Bu olayı çok yakında çözeceğiz. Bu tetikçilerin arkasında kim varsa hesabı sorulacaktır."

Soruşturma başlatıldı

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı meydana gelen patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, olayla ilgili 8 savcı ve 2 başsavcı vekilinin görevlendirildiğini bildirdi.



