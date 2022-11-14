Süleyman Soylu: Bombayı bırakan kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında bombayı bırakan kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul'da Beyoğlu İstiklilal Caddesi'nde yaşanan terör saldırısına ilişkin yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, meydana gelen patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, olayla ilgili 8 savcı ve 2 başsavcı vekilinin görevlendirildiğini bildirmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 03.30 sıralarında İstiklal'deki terör saldırısıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"Bombayı bırakan kişi gözaltına alındı"

Bakan Soylu, eylem talimatının Kobani'den geldiği yönünde bilgiler aldıklarını paylaştı.

Bulgulara göre PKK/PYD terör örgütünün saldırıyı gerçekleştirdiğini belirten Bakan Soylu, "Eylem talimatının Kobani'den geldiği değerlendirmesi var. Eylemi yapanın Afrin'den geçtiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde, PKK/PYD terör örgütü. Biraz önce bombayı bırakan kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alındı. Daha önce 21 kişi gözaltına alınmıştı. Eğer yakalanmasalardı nereye gideceklerini de beyanlarında söylediler." ifadelerini kullandı.

"Saldırının karşılığını daha ağır vereceğiz"

Soylu, konuşmasının devamında ise "Bu eylemi gerçekleştirilenlerin bize ne mesaj vermek istediklerini biliyoruz. Bu mesajı aldık. Karşılığını daha ağır vereceğiz. Bu mesajın karşılığı net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Elbette ki büyük üzüntümüz var. 6 terör şehidimiz var. Allah rahmet eylesin. Hepsinin ayrı bir hikayesi var." ifadelerini kullandı.

"5 yaralı yoğun bakımda"

Yaralıların sağlık durumuyla ilgili de bilgi veren Bakan Soylu, "81 yaralımız vardı, 50'si taburcu oldu. 5 yaralımız şuanda yoğun bakımda, 2 yaralımızın durumu ağır." dedi.



"Sözde müttefiklerimizin samimiyetsizlikleri ortadadır"

Bakan Soylu, "Nasıl bir operasyonla karşı karşıya kaldığımızı da bu en açık bir şekilde ifade etmektedir. Belki şunu söylemek gerekir. Terörün yüzü acıdır. Ama bu mücadeleyi bedeli ne olursa olsun sonuna kadar sürdüreceğiz ve özellikle bize dost gibi görünen tüm teröristleri kendi ülkesinde saklayan veya işgal ettiği alanlarda hüküm sürdüğü alanlarda teröristlere hayatiyet veren onlara kendi senatolarından resmi olarak para gönderen sözde müttefiklerimizin herhalde samimiyetsizlikleri ortadadır. Tekrar söylüyorum. Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde bize bu acıyı yaşatanların daha misli ve kat kat acıyı yaşayabilecekleri bir karşılığı yakın bir zamanda onlara göstereceğiz. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Mekanları cennet olsun. Ailelerinin, yakınlarının, dostlarının ve milletimizin başı sağ olsun.” şeklinde konuştu.

Basın açıklaması sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Beyoğlu Kaymakamlığına gitti.

