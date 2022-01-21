  • BIST 2.005,14
  • Altın 787.80386
  • Dolar 13.4197
  • Euro 15.2173
  • Ankara -6 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya -10 °C
»

Sulh ceza ve kadastro mahkemesi hakimlerine müstemir yetki için kıdem şartı

Hakimler Savcılar Kurulunun (HSK) ilke kararlarıyla, ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerlerdeki sulh ceza hakimleri ile birinci bölge kadastro mahkemesi hakimlerine 4 yıl kıdem şartı getirildi.
Sulh ceza ve kadastro mahkemesi hakimlerine müstemir yetki için kıdem şartı

Resmi Gazete'de yayımlanan HSK'nin 19 Ocak tarihli Sulh Ceza Hakimlerinin Kıdem Şartına İlişkin İlke Kararı ile Kadastro Mahkemelerine ve Hakimlerine İlişkin İlke Kararı ile söz konusu yerlerde müstemir yetkilendirilecek hakimlerde asgari kıdem şartı aranacak.

Buna göre, ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerlerdeki sulh ceza hakimliklerine birinci bölgede 4, ikinci bölgede 3, üçüncü bölgede ise 2 yıl asgari kıdemi bulunan hakimlerin yetkilendirmeleri yapılacak. Sulh ceza hakimliklerinin kıdem şartına ilişkin hüküm bulunmayan hallerde, HSK Birinci Dairesi tarafından belirlenecek prensipler uygulanacak.

Birinci bölgede kadastro mahkemelerine de asgari 4 yıl kıdemi bulunan hakimlerin müstemir yetkilendirilmesi yapılacak. Diğer yerlerde ise daha kıdemli hakimler yetkilendirilecek. Kadastro mahkemelerine müstemiren yetkilendirilen hakimlerin birinci bölgede görev süresi 4, diğer bölgelerde ise 3 yıl olacak.

Kadastro hakimlerinin yeni görev yerlerindeki yetkilendirme konusunda da önceki kadastro yetkisi dikkate alınacak ve kadastro hakimliği imkanlar dahilinde müstakil yetkili olacak.

Kadastro hakimlerinin tayinlerinde müstemir yetkileri dikkate alınacak ve kadastro mahkemesinin bulunduğu, tercih edeceği 5 ilden birine atanmasına öncelik verilecek.

Ayrıca, kadastro hakimlerinin alanlarında en az 4 ay eğitim aldıktan sonra göreve başlaması sağlanacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gaziantep'te yoğun kar uyarısı21 Ocak 2022 Cuma 09:59
  • 'Uzay teknolojileri uzmanlığına' ilişkin esaslar belirlendi21 Ocak 2022 Cuma 09:48
  • Denizli'de yolcu otobüsü ve Tır çarpıştı! Kahreden kaza21 Ocak 2022 Cuma 09:37
  • Evlat nöbetindeki Adla anne de oğluna kavuşuyor21 Ocak 2022 Cuma 09:31
  • HDP'den skandal Semra Güzel çıkışı: Terörden değil aşktan21 Ocak 2022 Cuma 09:30
  • Türkiye ve dünya gündemi21 Ocak 2022 Cuma 09:29
  • Afganistan anlaşması: Türkiye ve Katar el sıkıştı21 Ocak 2022 Cuma 09:22
  • Bakan Koca'dan Eskişehirspor'a teşekkür21 Ocak 2022 Cuma 09:10
  • 28 ilde FETÖ operasyonu: 51 gözaltı21 Ocak 2022 Cuma 09:08
  • Hava muhalefeti nedeniyle İstanbul'da bazı deniz seferleri iptal edildi21 Ocak 2022 Cuma 09:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti