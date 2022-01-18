  • BIST 2.051,70
  • Altın 785.43887
  • Dolar 13.558
  • Euro 15.4178
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya -1 °C
»

Sultanahmet'te taşımacılık işi sonlandırılan otobüs firmasından İBB'ye tepki

İstanbul'da turistik taşımacılık işi İstanbul Büyükşehir Belediyesince sonlandırılan otobüs firmasından yapılan açıklamada, "Zabıta kolluğunun bu kadar aleni ve hukuksuz bir şekilde kullanılmasını reddediyor ve kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.
Sultanahmet'te taşımacılık işi sonlandırılan otobüs firmasından İBB'ye tepki

Sultanahmet Meydanı'nda turistlere yönelik şehir turu düzenleyen otobüs firması çalışanları ile UKOME kararı gereği bölgeyi terk etmeleri yönünde kendilerini uyaran İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB)e bağlı zabıta ekipleri arasında dünkü arbedenin ardından, bugün hem özel firmanın hem de İBB'ye bağlı İstanbul Ulaşım AŞ otobüslerinin faaliyetlerini sürdürdüğü görüldü.

Sultanahmet Meydanı'nda gazetecilere açıklama yapan otobüs firması avukatı Abide Gülel Birsen, "İBB'nin zabıta ekipleriyle çalışanlara saldırdığını ve araçlarını hukuksuz şekilde çektiğini" iddia etti.

İBB'nin 2021 yılı Temmuz ayı UKOME kararına dayanarak hareket ettiğini savunan Birsen, "İhalesiz şekilde aldıkları otobüslerini bizim otobüslere benzer şekilde giydirip Sultanahmet Meydanı'na getirdiler. Broşürlerimizi bire bir taklit ederek bizim fiyatlandırmamızla satış yaptılar. Kamu gücü kullanılarak ruhsatlarımız iptal ediliyor." dedi.

Hem taşımacılık hakları hem de çalışanların uğradığı fiziksel saldırı için hukuki yollara başvurduklarını anlatan Birsen, İBB'nin Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinden (TÜRSAB) yetki belgesi bulunmadan çalıştığını öne sürdü.

Firmadan "rekabete aykırı hareket" iddiası
Firmadan yapılan yazılı açıklamada da sözleşmede, tarafların kusuru olmayan mücbir sebep durumunda sözleşmenin revize edilmesi gerektiğinin yer aldığı aktarıldı.

Kovid-19 salgını nedeniyle firmanın 2020 yılından bu yana gelirlerinden mahrum kaldığının belirtildiği açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Firmamız da bu kapsamda, hem İBB'ye ödemesi gereken bedellerle ilgili uyarlama hem de mücbir hal dikkate alınarak, yaşanan kayıpların telafisi için sözleşme süresinin uzatılması talebinde bulunmuştur. Nisan 2020 tarihinde, idare tarafından pandemi ortadan kalkıncaya kadar geçecek zamanın, sözleşmenin sonuna eklenmesinin kabul edildiğine dair yanıt verilmiştir. İBB yönetiminden bazı kişiler faaliyetlerimizi durdurmamız gerektiği, aynı operasyonu kendilerinin kuracağı bir şirket ile devam ettireceklerini beyan ettiler. İhaleden kaynaklı imtiyaz hakkımızı ve sözleşmeden kaynaklı haklarımızı beyan ettikten sonra ise sorun yaşamaya başladık."

Açıklamada, İBB'den önce yeni bir açık ihale yapılacağının duyurulduğu, sonra ise ihalesiz olarak İETT'nin bakım hizmeti aldığı bir firmadan otobüsler temin edilerek rekabete aykırı faaliyete başlandığı öne sürüldü.

Açıklamada, İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız, İETT Genel Müdürü Alper Bilgili ve Ulaşım AŞ Genel Müdürü Tarık Safi hakkında savcılığa şikayette bulunulduğu belirtilen açıklamada, "İBB yetkililerinin, elimizde 2020'de kendilerinin vermiş olduğu 'pandemi sona erene kadar devam' kararına rağmen, sonra keyfi bir şekilde fikir değiştirerek, mahkeme süreci de devam eden bir konuda, zabıta kolluğunun bu kadar aleni ve hukuksuz bir şekilde, bir ticari şirket ve operasyona çökme duygusu yaratacak şiddet görüntüleri eşliğinde kullanılmasını reddediyor ve kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sultanahmet Meydanı'nda arbede yaşanmıştı
İstanbul'da turistik taşımacılık hizmet yetkisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İstanbul Ulaşım AŞ'ye devredilen özel firmanın çalışanları ile zabıta görevlileri arasında dün arbede yaşanmıştı. Firma çalışanlarından bazıları, arbede sırasında darbedildikleri gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunmuştu.

İBB de turistik taşımacılık yapan özel firma ile İETT arasındaki sözleşmenin 1 Temmuz 2021'de dolduğu, turistik taşımacılık hizmet yetkisinin de Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla İstanbul Ulaşım AŞ'ye verildiğini açıklamıştı. İBB, yetkisiz şekilde taşımacılık faaliyeti yapmaya çalıştıkları gerekçesiyle firma hakkında tutanak tutulduğu ve savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu duyurmuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul'da metro inşaatında iş makinesiyle asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı18 Ocak 2022 Salı 16:07
  • FETÖ'nün 'hijyen evleri' soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı18 Ocak 2022 Salı 15:26
  • Sedat Peker'e Erkam Yıldırım'a yönelik 'hakaret' ve 'iftira' davasında yakalama kararı çıkartıldı18 Ocak 2022 Salı 15:26
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni doğal gaz müjdesi: Tüm raporlar bu istikamette18 Ocak 2022 Salı 14:42
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan İBB’ye yanıt!18 Ocak 2022 Salı 14:41
  • Semra Güzel'e ait belgeler HDP'nin kapatma davasına eklendi18 Ocak 2022 Salı 14:40
  • Plastik kirliliği, iklim değişikliği kadar tehditkar18 Ocak 2022 Salı 14:37
  • İstanbul'da bankaya para yatırmaya giden yabancı uyruklu kişinin çantası gasbedildi18 Ocak 2022 Salı 14:37
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Döviz kurlarındaki oynaklığın azalmasından ve istikrarın devamından memnunuz18 Ocak 2022 Salı 14:17
  • İzmir'de Kovid-19 vaka sayısı Omicron etkisiyle 8 kat arttı18 Ocak 2022 Salı 13:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti