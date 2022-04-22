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Sultanbeyli'de kalabalık grup arasında kavga: Ortalık savaş alanına döndü

Sultanbeyli'de kalabalık grup arasında kavga: Ortalık savaş alanına döndü
Sultanbeyli Abdurrahmangazi Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada arbede yaşandı. Tekme ve yumrukların havada uçtuğu kavgada marketin manav reyonundaki ürünler zarar gördü.

Olay dün akşam saatlerinde Sultanbeyli Abdurrahmangazi Mahallesi Emir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki grup arasında bilinmeyen nedenden dolayı kavga çıktı. Ortalık savaş alanına döndü. Bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, manav reyonundan ürünlerin alınıp fırlatılması ve tarafların birbirlerini ittirmesi görüntülendi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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