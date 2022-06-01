  • BIST 2.575,27
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.4251
  • Euro 17.6078
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 25 °C
»

Sultanbeyli'de taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Sultanbeyli'de bir genç kızın girdiği telefoncuda tacize uğradığı iddiası ortalığı karıştırdı. Genç kızın yakınları mahalleyi savaş alanına çevirirken, polis kalabalığı dağıtmak için havaya ateş etti.
Sultanbeyli'de taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Olay, saat 19.00 sıralarında Necip Fazıl Mahallesi Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki genç kız bir telefoncuya girdi. Dükkan sahibi tarafından taciz edilmek istenen genç kız çığlık atarak dükkandan ayrıldı. Durumu haber alan yakınları ve mahalle sakinleri ise dükkanın bulunduğu caddeye koştu. Telefoncu dükkanının camları kırılırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, şüpheliyi gözaltına alarak karakola götürdü. Öfkeli mahalle sakinleri ile kendilerini durdurmaya çalışan polis arasında gerginlik yaşandı. Kimi vatandaşlar ellerindeki taşları polise fırlattı. Ekipler, gaz kullanarak ve havaya ateş ederek kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Olay yerine gelen Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kurak, genç kızın yakınlarıyla görüşerek onları sakinleştirdi. Genç kız ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Mahallede yaşanan gergin anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. 

SULTANBEYLİ KAYMAKAMLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Sultanbeyli Kaymakamlığı da bir açıklama yaparak gözaltına alınan V.U. ile ilgili adli işlem başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, "İlçemiz halkından T.S adlı vatandaşımız, 2004 doğumlu kızı N.S'nin; (V.U) adlı vatandaş tarafından işyerinde taciz edildiği iddiasında bulunmuştur.  Şüpheli, güvenlik güçlerimizce yakalanarak hakkında adli işlem başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Foça'da sahile, kabuğu çatlak caretta caretta ölüsü vurdu01 Haziran 2022 Çarşamba 10:32
  • Başakşehir'de su tankeri şarampole devrildi01 Haziran 2022 Çarşamba 10:32
  • Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Kadir Şeker'e verilen cezayı bozdu01 Haziran 2022 Çarşamba 10:30
  • YTB, Türkiye-Pakistan ilişkilerine yönelik çok sayıda projeyi hayata geçiriyor01 Haziran 2022 Çarşamba 10:29
  • Dalaman'da orman ve makilik alanda yangın çıktı01 Haziran 2022 Çarşamba 10:28
  • Toronto'da son 78 yılın sıcaklık rekoru kırıldı01 Haziran 2022 Çarşamba 09:42
  • Sultanbeyli'de taciz iddiası ortalığı karıştırdı01 Haziran 2022 Çarşamba 09:32
  • Çan Belediye Başkanı Öz, adli kontrol ile serbest bırakıldı01 Haziran 2022 Çarşamba 09:32
  • Şırnak'ta 'Eren Abluka-14 Operasyonu' başlatıldı01 Haziran 2022 Çarşamba 09:31
  • Meksika'da Agatha Kasırgası'nda 10 kişi öldü, 20 kişi kayboldu01 Haziran 2022 Çarşamba 09:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti